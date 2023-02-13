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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تفاصيل إصابة محمد النني وحقيقة رحيله إلى هذا النادي

صدى البلد

وضعت إصابة لاعب منتخب مصر ونادي الأرسنال الانجليزي محمد النني، الجهاز الفني للفراعنة في حيرة، في ظل الاستعداد لمواجهة منتخب مالاوي، خلال الفترة من 20 إلى 28 مارس المقبل، في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024، التي تستضيفها كوت ديفوار، إضافة الى ربط تقارير بين إصابة النني ورحيله عن الجانرز.

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غياب طويل لمحمد النني

كشف نادي الآرسنال الانجليزي، عن غياب لاعب منتخب مصر محمد النني لمدة طويلة من الزمن، عقب خضوع اللاعب لعملية جراحية ناجحة في لندن، مع وضع جدول زمني أكثر تفصيلا بمجرد الانتهاء من المراحل الأولى من إعادة التأهيل.

وأعلن نادي أرسنال، عن تعرض لاعبه محمد النني، لإصابة قوية في الركبة اليمنى خلال أحد التدريبات، في الشهر الماضي، وتحديداً قبل مباراة توتنهام في الدوري.

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هل يطيح لاعب تشيلسي بـ النني؟

قال بن دينري، صاحب شبكة "إصابات الدوري الإنجليزي" الشهيرة في تصريحات صحفية: "يبدو أن محمد النني يواجه إصابة خطيرة في آرسنال، نحن بالتأكيد نتحدث عن فترة غياب لأشهر بدلًا من أسابيع في حالته".

وأضاف: "أتفهم أنه من المهم للغاية أن يلعب محمد النني مرة أخرى هذا الموسم، ولكن يُعد وصول جورجينيو الإيطالي، لاعب وسط تشيلسي في يناير مؤشرًا جيدًا على أن أرتيتا يشعر بالضعف والهشاشة في هذا المركز بالفريق".

جورجينيو الإيطالي

وواصل: "سيكون آرسنال قلقًا للغاية بشأن منطقة خط الوسط في الفريق، مع امتلاك توماس بارتي سجل إصابات كذلك، كانت خطوة حكيمة التعاقد مع شخص ما لتوفير الدعم والجودة، في ظل تعرض آرسنال للمزيد من الإصابات في ذلك المركز".

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هل يلعب النني مع أوناي إيمري مرة أخرى؟

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي أستون فيلا الإنجليزي، فى ضم الدولي المصري محمد النني لاعب وسط أرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

النني و اوناي إيمري

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا، يسعى لتدعيم خط وسط الفيلانز، وأعرب عن رغبته فى ضم النجم المصري محمد النني.

تدريبات أرسنال سابقا

وأضافت الصحيفة، أن النني يرحب بالانتقال لأى نادٍ، بشرط الحصول على راتب سنوى قيمته 6 ملايين جنيه إسترليني، ولكن قرار النجم المصرى فى اللعب تحت قيادة أوناي إيمري مدربه السابق فى الجانرز قد يكون عقبة أمام إتمام الصفقة، حيث عاني النجم المصري فى فترة تولي أوناي إيمري تدريب أرسنال سابقًا، حيث لم يعتمد عليه بشكل أساسي ولعب تحت قيادته 17 مباراة بكافة المسابقات، إضافة إلى خروجه إعارة لمدة موسم إلى بشكتاش فى أغسطس 2019.

اصابة محمد النني رحيله إلى هذا النادي الجانرز نادي الأرسنال الانجليزي الجهاز الفني للفراعنة التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا

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