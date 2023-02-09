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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بوادر الشهر الكريم.. انخفاض 25 جنيهًا في أسعار الفراخ في هذا التوقيت| تفاصيل

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

بعد موجة من الارتفاع، استقرت نسبيا بعد تراجع أسعار الأعلاف التي تمثل 75% من تكاليف الانتاج، اسعار الدواجن، التي انخفضت بنسبة كبيرة، وبدأت أسعار الدواجن في التراجع بعد توافر الأعلاف، لكن ظل التراجع محدودا نتيجة ارتفاع أسعار الكتاكيت وبرودة الجو أيضا، حيث إن برودة الجو تتسبب في ضعف مناعة الكتاكيت، لكن خلال 30 يوما ومع حلول الشهر الكريم، تظهر بوادر الدورة الجديدة من الدواجن، التي ستمثل انخفاضا 25 جنيها للكيلو.

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تراجع أسعار الدواجن

اكد محمود العناني، رئيس اتحاد الدواجن، ان بعد 40 يومًا، سيتراجع سعر كيلو الفراخ إلي 45 جنيهًا، والذي سجل اليوم تراجعا بنحو 3 جنيهات لتسجل 69 جنيها للكيلو في المزرعة بعد أن كانت 72 جنيها أول أمس وذلك بعد إضافة مصاريف النقل وهامش ربح التاجر.

وأضاف: “شاهدنا خلال الفترة الماضية تداعيات أزمة الأعلاف، وهو ما تسبب في خروج عدد كبير من المربين، ما أدى إلى زيادة أسعار الدواجن”.

وشهدت أسعار الدواجن استقرارا نسبيا، بعد أن شهدت اليومين الماضيين تراجعا بنحو 4 جنيهات مع تراجع  أسعار الأعلاف، ويتم التنسيق خلال الفترة الحالية بين وزارتي الزراعة والتموين من أجل زيادة كميات المعروض من اللحوم والدواجن وتزويد المنتجات في السوق من أجل انخفاض اللحوم.

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أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم الخميس، 69 جنيها للكيلو في المزرعة، ليتراجع 3 جنيهات، بعد أن كانت 72 جنيها، لتصل إلى المستهلك اليوم بنحو 76 إلى 77 جنيها للكيلو، وذلك بعد إضافة مصاريف النقل وهامش ربح التاجر ومحلات التجزئة.

وسجلت سعر الدواجن البلدي ما بين 95 الى 100 جنيه للكيلو، والفراخ الحمراء 73 جنيها للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو 80 جنيها تقريبا، فيما سجل سعر كيلو البانيه بين 157.5- 170 جنيها للكيلو.

وسجل سعر كيلو الأمهات البيضاء نحو 60 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو 68 جنيها للكيلو الواحد، فيما سجل كيلو الأوراك ما بين 84 الى 86  جنيها للكيلو.

ووصلت أسعار الدواجن الساسو “الدواجن الحمراء" اليوم إلى 73 جنيها للكيلو، لتصل إلى المستهلك بنحو 80 جنيها تقريبا.

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أسعار البيض اليوم

أما عن أسعار كرتونة البيض، فقد شهدت اليوم الخميس، استقرارا نسبيا، حيث سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 95 الى 97 جنيها في المزرعة، وبين 100 الى 103 جنيهات للطبق للمستهلك.

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم ما بين 98 الى 99 جنيها في المزرعة، و 105 و 110 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة، بينما سجل سعر كرتونة البيض البلدي بين 110 و115 جنيها للمستهلك.

اسعار الدواجن الشهر الكريم أسعار الفراخ ارتفاع أسعار الكتاكيت اسعار البيض

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