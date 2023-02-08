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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تخطى فلامنجو.. هل يشهد نهائي كأس العالم لقاء عربيا بين الهلال والأهلي؟

صدى البلد

تأهل الهلال السعودي الملقب بـ"الزعيم"، إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب فلامنجو البرازيلي، بعد الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في نصف نهائي البطولة، الذي أقيم على ملعب "طنجة"، لينتظر الهلال الفائز من مباراة الأهلي  و ريال مدريد، المقرر إقامتها اليوم.

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انتصاراً تاريخياً لزعيم الكرة السعودية

حقق فريق الهلال السعودي، انتصاراً تاريخياً على فريق فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد طنجة الكبير في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ليحجز أول مقعد في نهائي البطولة.

الزعيم

وأصبح فريق الهلال، ثالث الفرق العربية المتأهلة لنهائي بطولة كأس العالم للأندية، بعد العين الاماراتي والرجاء المغربي، لينتظر المتأهل من مواجهة الأهلي وريال مدريد، اليوم، في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

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مواجهة نارية بين الأهلي والميرنجي

ويستعد فريق ريال مدريد، لخوض مواجهة قوية عند ملاقاة الأهلي، الليلة، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للاندية، في تمام التاسعة.

الاهلي وريال مدريد

وكشفت تقارير اسبانية عن نية الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، في الاعتماد على البرازيلي رودريجو في خط الهجوم أمام الأهلي، كما فعل في مباراة ريال مايوركا الأخيرة التي خسرها بهدف دون رد.

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الأكثر تتويجًا في العالم 

يتنافس فريقا الأهلي وريال مدريد، للوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، لاضافة لقب قاري جديد لحسم لقب الأكثر تتويجا في التاريخ.

الملكي ريال مدريد

ويمتلك النادي الملكي ريال مدريد 28 لقبًا في جعبته، بينما يحل الأهلي ثانيا بـ 24 لقبًا قاريًا، ويسعى الى الوصول للقب 25 للاقتراب من الريال. 

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المفاجآت واردة في لقاء الكبيرين

والتقى الفريقان قبل ذلك في مواجهة ودية عام 2001 في القاهرة، واستطاع الأهلي الفوز في اللقاء بهدف وحيد، أحرزه لاعبه النيجيري صنداي.

هدف صنداي

وعلى الرغم من كل التكهنات التي ترجح كفة عملاق أوروبا ريال مدريد، الا أن مفاجآت الأهلي واردة، خاصة أن كولر طالب لاعبيه باللعب للاستمتاع وإحراج بطل أوروبا، وتنفيذ كل لاعب لمهامه المكلف بها.

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الفرق العربية في نهائي كأس العالم للأندية

تمكن فريقان عربيان من الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية FIFA طوال تاريخ البطولة، حيث كان الأول بينهما نادي الرجاء الرياضي المغربي عام 2013، والذي واجه فريق بايرن ميونخ وتلقى هزيمة يهدفين دون رد.

العين الاماراتي

بينما كان ثاني المتأهلين فريف العين الاماراتي عام 2018، حيث خسر العين في المباراة النهائية أمام نادي ريال مدريد، بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف واحد، ليكون وصيفا في البطولة.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والريال 

تذاع مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في نصف نهائي كاس العالم للأندية، عبر شاشة قنوات "ssc" السعودية الناقل الحصري للبطولة، كما أعلنت القناة الرياضية المغربية عن حصولها على حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية 2022.

فلامنجو نهائي كأس العالم لقاء عربي بين الهلال والأهلي الهلال السعودي الزعيم الأهلي وريال مدريد

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