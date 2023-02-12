أكبر مكافأة بكرة القدم.. كم جنى الهلال السعودي من كأس العالم للأندية؟

انهالت المكافآت على لاعبي الهلال السعودي، بمجرد بلوغه نهائي كأس العالم للأندية، بعيدا عن خسارته أمام ريال مدريد بـ5 أهداف مقابل 3، وقبلها الفوز على فلامنجو البرازيلي 3-2 في مدينة طنجة المغربية، وبات الهلال أول فريق سعودي وثالث فريق آسيوي يبلغ نهائي كأس العالم للأندية بعد كاشيما أنتلرز الياباني في 2016 والعين الإماراتي 2018، وثالث فريق عربي بعد الرجاء البيضاوي المغربي 2013 والعين.

127 مليون ريال مكافآت لـ الزعيم

وصلت قيمة المكافآت التي حصل عليها الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال، إلى 127 مليون ريال سعودي، بعد التتويج بالميدالية الفضية في منافسات كأس العالم للأندية 2022.

الهلال تحت قيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، تمكن من التأهل إلى المباراة النهائية قبل خسارة لقب كأس العالم للأندية، على يد ريال مدريد الإسباني، بثلاثة أهداف مقابل خمسة.

أول فريق سعودي في النهائي

بعد مشاركتين، اكتفى فيهما الهلال بالحصول على المركز الرابع في كأس العالم، استطاع كتابة التاريخ، بوصوله كأول فريق سعودي إلى النهائي المونديالي.

وتمكن فريق الهلال السعودي من الفوز على نظيره فلامنجو البرازيلي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين بنصف نهائي كأس العالم للأندية على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، قبل أن يخسر النهائي أمام الملكي ريال مدريد 3/5.

وبسبب وصول الهلال الى النهائي لأول مرة، انهالت عليه المكافآت من كل حدب وصوب

100 مليون ريال من الوليد بن طلال على دفعتين

أعلن الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف الهلال، منح مليون ريال سعودي إلى كل لاعب، مكافأة مادية، بعد الصعود إلى نهائي كأس العالم، وضمت قائمة الهلال 25 لاعبًا، ما يعني أن مكافآت ابن طلال بلغت 25 مليون ريال.

واستمر الأمير الوليد بن طلال في دعم الهلال، كاشفًا عن تقديم مكافآت إضافية، بعد الأداء المشرف في نهائي كأس العالم للأندية، مشيرا الى منح مكافآت إضافية، وصل مجموعها إلى 100 مليون ريال.

12.5 مليون ريال من وزارة الرياضة

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، عن تخصيص مكافأة خاصة لنادي الهلال الملقب بالزعيم، عقب التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، حيث بلغت قيمة مكافأة وزارة الرياضة تقديم 500 ألف ريال سعودي، لكل لاعب على هذا الإنجاز التاريخي.

15 مليون ريال من فيفا

وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، يحصل صاحب الميدالية الفضية في كأس العالم للأندية على 4 ملايين دولار أمريكي، ما يعادل 15 مليون ريال سعودي.