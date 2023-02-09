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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

جلب الحبيب ورد المطلقة.. تفاصيل سقوط أشهر دجال بالاسكندرية

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبر إلقاء القبض على أحد كبار الدجالين النصابين بمحافظة الإسكندرية، لإيهامه المواطنين بقدرته على جلب الحبيب ورد المطلقة وغيرها من القدرات غير الحقيقية.

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بياع الوهم

ذاع صيت الدجال، الذي أقنع ضحاياه بقدرته على جلب الحبيب وزواج العانس، ورد المطلقات، فأصبح وكره ملجأ لكل صاحب حاجة، من المواطنين في الإسكندرية، فاستولى على أموالهم، حتى تم القبض عليه معترفا بارتكاب جريمته باستدراج الضحايا أون لاين عبر السوشيال ميديا.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت، تم ضبط شخصين بالإسكندرية لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

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يلتقط زبائنة من على النت

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، عن وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر، مُقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط شخصين، احدهما ممارس أعمال الدجل والشعوذة، والآخر "معاون له، وله معلومات جنائية،  وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وعُثر بحوزتهما على "هاتفى محمول" محمل عليهما الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجنى عليهم، والأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة، ومبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

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حبس سنة في انتظار الدجال

تنص المادة 336 عقوبات، على "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له، ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.

أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العودة تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر.

جلب الحبيب رد المطلقة أشهر دجال بالاسكندرية بياع الوهم الدجال أعمال الدجل والشعوذة

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