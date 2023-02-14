اخلعيه.. محامية تحرض الزوجات على أزواجهن في عيد الحب

دقائق قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الحب أو «فالنتاين»، الذي يحل في 14 فبراير من كل عام، وفي الوقت الذي ينتظر العشاق فيه هذا اليوم، للتعبير عن حبهم لبعضهم البعض، تخلصا من الضغوط وإحياءً لمشاعر تضاءلت وسط أعباء الروتين اليومي.

كيدهن عظيم

لجأت إحدى المحاميات، إلى حيلة ذكية وطريفة للإعلان عن نفسها، وجذب عملاء جدد من خلال تعكير صفو العلاقة بين الأزواج وزوجاتهم.

المحامية إيمان محسن

ووجّهت المحامية إيمان محسن، المتخصصة في ملف الأسرة، رسالة إلى كل زوجة تعاني من مشاكل أسرية، وطالبت السيدات اللاتي تعانين من أزمات زوجية، بتقديم هدية لأزواجهن في عيد الحب، وهي التمسك بحقوقهن القانونية وعدم التخلي عنها.

هدايا الزوجات للأزواج في عيد الحب

وكتبت المحامية إيمان محسن، عبر حسابها على فيسبوك: "عيد الحب قرب، الدلع كله عندي في عيد الحب، ومفيش احلى من انك تفاجئي فرعونك الكبير تاج راسك بمحضر من المحكمة يخبط علي باب حماتك اللي مخبية الفرعون ابنها عندها، والمحضر ينادي عليه بصوت شتوي حنين كله حب، يا استاذ مراتك رافعة عليك خلع ونفقة وتمكين، عشان يعرف يعني ايه بيت واهتمام ومسئولية".

وأضافت: "الحب يعني تحب ولادك ومراتك وتخاف علي بيتك، مش تتجوز وتخلف وترمي وتملا المحاكم قضايا، وتشيل البلد مصاريف نفقات وقضايا متلتلة في المحاكم، وانت تروح تتجوز تاني وتالت، وعشان كده عرض عيد الحب عندي غير أي حد تاني، لأن انا برضه غير أي حد تاني، انا بتضامن مع اي سيدة مقهورة ومظلومة هي وولادها، وهو ده برضه حب لشغلي ومهنتي اللي اساسها رسالة اني اساعد اي مظلوم".

وتابعت: "عرض الحب الثلاثي، خلع ونفقة وتمكين، دعما للستات، يالا الحقي عيدي علي فرعونك، وارفعي عليه نفقة لولاده اللي مبيصرفش عليهم، واخلعيه وعند أمه خليه، لأن الأهل هما أساس التربية، ومن شقة الزوجية اتمكني طالما حقك، انتي مش هاتقعدي في الشارع بولادك، القانون كافل ليكي كل الحقوق اللي تحميكي انتي وولادك من نفقات واجور ومسكن، عدد محدود فترة محدودة عن محافظة الجيزة فقط"، وزيلت المنشور بتوقيع محامية الستات الأستاذة اِيمان محسن.

الفرعون الكبير

وأوضحت إيمان محسن محامية الستات، أنها استلهمت قصة الفرعون الكبير من الإعلامية ياسمين عز، قائلة: «المحضر ينادي عليه بصوت شتوي حنين كله حب يا أستاذ زوجتك رافعة عليك خلع ونفقة وتمكين».

إيمان محسن

ورفعت إيمان محسن شعار: «اخلعيه وعند أمه خليه»، مطلقة مبادرة لمساعدة السيدات في عيد الحب وتخفيض قيمة الدعاوى، قائلة: «خليه يشوف الدلع كله بالمحكمة في عيد الحب».

ضد المبالغة في أتعاب المحاماة

ورفضت المحامية، بشكل قاطع مبالغة بعض المحامين في أجورهن بقضايا الخلع والنفقة وغيرها، موضحة أن أهم ما يميز مهنة المحاماة هي الرسالة الإنسانية وإعادة الحقوق لأصحابها؛ وليس استغلال السيدات الباحثات عن حقوقهن، مطالبة زملائها بعدم المبالغة في الأجور ومراعاة الظروف الإنسانية خاصة للسيدات من أجل تطبيق مبدأ العدالة.