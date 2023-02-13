بعد إطلالة دينا الشربيني.. فساتين وضعت الفنانات في ورطة

آثارت الفنانة دينا الشربينى الجدل بعد تداول صور جديدة من آخر جلسة تصوير لها، وظهرت الشربينى بإطلالة غريبة مرتدية فستان قصر مكشوف الصدر، يشبه الوردة، واعتمدت على تسريحة الشعر البسيطة ونظارة الشمس لإبراز إطلالتها.

وردة دينا الشربيني الخادشة للحياء

وأثار المظهر الذي ظهرت به دينا الشربيني موجة من الجدل والسخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الإطلالة التي ظهرت به وصفها البعض بالخادشة للحياء، حيث ارتدت فستان قصير مكشوف الصدر، يشبه الوردة.

وردة دينا الشربيني

جاءت إطلالة دينا خلال تصوير أحد الإعلانات لشركة عقارية كبيرة، لإستخدامها في الدعاية لمشروعاتها السكنية والترفيهية، حيث لم تكن تلك المرة الأولى التي تظهر فيها دينا الشربيني، بفستان أو إطلالة مثيرة، حيث سبق لها إثارة الجدل في أكثر من دورة من مهرجان الجونة.

رانيا يوسف وأزمات متكررة

أثارت الممثلة المصرية رانيا يوسف جدلا كبيرا لدى الجميع بعد الفستان الذى ظهرت به خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السنيمائي قبل عدة أعوام، حيث اختارت إطلالة مثيرة وجريئة للغاية ظهرت فيها بفستان طويل مكشوف الكتفين، والساقين، باللون الأسود، وتكون الفستان من القماش الجوبير الشفاف اللامع، والمطرز من الأسفل بقطعة تشبه "المايوه".

لم تكن أزمة الفستان الشهير، هي الأولى للفنانة رانيا يوسف، لكنها تعرضت لعدة أزمات أثارت الجدل والشائعات حولها وكانت حديث السوشيال ميديا، وهو ما أدى إلى وقوفها أمام القضاء في اتهامات حازت على اهتمام الرأي العام في مصر.

حفيدة وحش الشاشة على خطى رانيا يوسف

ظهرت الممثلة الشابة ناهد السباعى، حفيدة الفنان الراحل فريد شوقي، الملقب بـ وحش الشاشة، وهى ترتدى فستانا أبيض يقترب فى تصميمه من فستان رانيا يوسف، وأحدثت وقتها ضجة وأثارت جدلًا واسعًا.

وارتدت ناهد فستان أبيض اللون وطويلا بذيل شفاف، والبطانة تنتهى عند الأرداف، والباقى يظهر قدميها بالكامل.

نانسي عجرم متعودة

تحرص الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورا جديدة لها خلال إحيائها حفلات أو حضور مناسبات.

وأثار فستان نانسي التي ارتدته في مهرجان "Joy awards" حالة من الجدل بسبب جرأته، خاصة أن الفستان مكشوف الظهر، وبه فتحة صدر واسعة، إضافة الى كون الحفل في المملكة العربية السعوديه، وهو نفس السبب الذي قوبل به فستانها بالنقد في ليلة رأس السنة بالمملكة.