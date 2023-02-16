كيلو لحمة بالتقسيط| القصة الكاملة لفيديو "الحاج شريف الزلاط" وتفاصيل القبض عليه

بضمان مالي صورة بطاقة الرقم القومي قسَّط كيلو لحمة.. بهذه الكلمات أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الغضب والجدل، حيث ظهر أحد المواطنين فيه وهو "يبشر" أهالي دمياط، بأن اللحمة أصبحت متاحة لهم بعد أن قرر "الحاج شريف الزلاط" أحد أصحاب محلات الجزارة بيع اللحمة لهم بالتقسيط.

فيديو إستفزازي لأهالي دمياط

تحت عنوان "بشرى عظيمة لأهالي دمياط الكرام"، انتشر فيديو استفزازي لأحد الأشخاص المواطنين، بالإعلان عن تصدي أحد الجزارين بدمياط للغلاء، وقرر نشر مقطع فيديو للإعلان عن بيع اللحوم بالتقسيط.

استهل الرجل الفيديو قائلا: "وحشتوني"، ليعلن بعد ذلك أن الحاج شريف الزلاط صاحب أحد محلات الجزارة في دمياط قرر بيع اللحمة لهم بالتقسيط.

وقال الرجل صاحب الفيديو: "فرصة عظيمة لأهالي شعب دمياط، أفرح قلبكوا وعندي خبر ليكوا يسركوا، الحاج شريف الزلاط فتح محل جزارة على الكوبري في دمياط، وبيبيع اللحمة بالقسط".

شروط الزلاط لتقسيط كيلو اللحمة

وضع الحاج الزلاط، عدة شروط لحصول أهالي دمياط على اللحمة بالتقسيط، حيث كشف الفيديو عن ضرورة تسديد مقدم قيمته 50 جنيها، والتوقيع على إيصالين أمانة على بياض، وإحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، ودفع قسط أسبوعي بمقدار 20 جنيها.

وزيادة في الاستفزاز، أعلن صاحب الفيديو، عن هدية للمواطنين، عبارة عن قطعة "عظم" تصلح لعمل الشوربة مع سداد أخر قسط، مؤكدا أن أسعار اللحمة بالتقسيط لن تزيد على أسعارها بالبيع النقدي.

القبض على الجزار مروج الفيديو

بعد تداول مقطع الفيديو، على مواقع التواصل الإجتماعي عن بيع اللحوم للمواطنين بالتقسيط، أثار الفيديو المضلل شكوك رجال الأمن بمديرية أمن دمياط، وتحرك رجال المباحث على الفور للقبض على الشخص الذي روج للفيديو.

بمواجهته، اعترف صاحب الفيديو بإعداده المقطع المشار إليه، على سبيل المزاح فقط مع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لزيادة نسب المشاهدة، واحداث تفاعل على صفحته بموقع التواصل، لتحقيق أرباح مالية، نافيا أن يكون هناك بيع للحوم بهذه الطريقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، مع العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.