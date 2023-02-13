عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ما أول كلمة نطقت بها الإذاعة المصرية.. ومن قائلها ؟

صدى البلد

الاذاعة المصرية.. ذلك الصندوق السحري، الذى جمع المصريين حوله، من مختلف الاجيال، التي تربت على أصوات نخبة من الاذاعيين المصريين، حيث كانت متنفسا للاستماع إلى تلاوات القرآن لمشاهير القراء، إضافة إلى أغنيات كبار مطربي ومطربات زمن الفن الجميل.

txt

اعترافات صادمة لـ أنوش عن زوجها.. ماذا قالت يوتيوبر "المتعة الحرام" بالتحقيقات؟

txt

بعد إطلالة دينا الشربيني.. فساتين وضعت الفنانات في ورطة

txt

تفاصيل إصابة محمد النني وحقيقة رحيله إلى هذا النادي

txt

أكبر مكافأة بكرة القدم.. كم جنى الهلال السعودي من كأس العالم للأندية؟

نشأة الإذاعة المصرية

هنا القاهرة.. أولى الكلمات الصادرة عن أثير الإذاعة المصرية، عقب افتتاحها في تمام الخامسة والنصف فى آخر ايام شهر مايو عام 1934، ليصبح عيدا رسميا للإذاعة المصرية.

انطلق صوت الشيخ محمد رفعت شجيا بآيات من الذكر الحكيم، قبل أن تصدح أم كلثوم وصالح عبد الحى، ثم موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب.

txt

مش تسونامي .. القصة الكاملة لتغير لون بحر الإسكندرية إلى الأسود

txt

ما هي أكثر الأماكن عرضة للزلازل بمصر؟

txt

طقس الإسكندرية .. هبوط أرضي وتصدعات بالكورنيش وتخوفات من توابع تسونامي

txt

تغريدة تثير قلق العالم.. هل يضرب تسونامي الإسكندرية كما تنبأت اليونسكو؟

برنامج الإذاعة في الافتتاح

إضافة إلى كوكب الشرق وصالح عبد الحي وعبد الوهاب، شمل برنامج الإذاعة أيضا القاء حسين شوقى أفندى قصيدة لأمير الشعراء أحمد شوقى بك، وألقى الشاعر على بك الجارم بصوته قصيدة تحية لملك مصر والسودان فؤاد الأول، والمونولوجست محمد عبد القدوس، والموسيقيان مدحت عاصم وسامى الشوا.

txt

بعد امتلاك السعودية لنيوكاسل| قطر تخطط لشراء أكبر نادي إنجليزي مقابل 216 مليار جنيه

txt

طرد لابورتا الجاحد.. تعرف على شروط ميسي للعودة إلى برشلونة

txt

الشلن بـ 40 ألف جنيه.. ابحث عن هذه العملة لتكوين ثروة طائلة

txt

الضاحك يبكي قهرا.. ماذا فعل الشيف بوراك بعد الانهيار ساعات على أطلال زلزال تركيا؟

اعتماد "هنا القاهرة" رسميا

عرفت مصر الإذاعة فى منتصف العشرينيات من القرن الماضى‏، واستمرت الإذاعات الأهلية فى إرسالها حتى توقفت عن الإرسال فى ‏29‏ مايو عام ‏1934‏.

انطلقت الاذاعة المصرية بعبارة حماسية تعبر عن الانتماء الوطني، اطلقها أول مذيع بالإذاعة الوليدة أحمد سالم قائلا "هنا القاهرة".

كروان الإذاعة 

تم اعتماد العبارة رسميا لبدء إرسال كل الإذاعات المصرية، التي انطلقت تباعا في السنوات التالية، بصوت المذيع محمد فتحي الذي عرف بلقب "كروان الإذاعة".

txt

جلب الحبيب ورد المطلقة.. تفاصيل سقوط أشهر دجال بالاسكندرية

txt

بوادر الشهر الكريم.. انخفاض 25 جنيهًا في أسعار الفراخ في هذا التوقيت| تفاصيل

txt

انخفاض 30 جنيها.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الفراخ قبل رمضان

txt

سر زجاجة النبيذ.. القصة الكاملة للاتهامات المتبادلة بين علا غانم وزوجها باستخدام البلطجية

7 نجوم للإذاعة الوليدة

كان المذيع أحمد سالم، أول مذيع في الإذاعة المصرية، ومن أوائل الإذاعيين المصريين، وهو أحد ٧ تولوا مسئولية الإذاعة الوليدة، ووضعوا أسس العمل بها.

ضمت قائمة المذيعين محمد سعيد لطفى باشا، محمد فتحى، على خليل، أحمد كمال سرور، مدحت عاصم، عفاف الرشيدي، ورغم دراسة سالم لهندسة الطيران بإنجلترا، إلا أنه لم يعمل به إلا فترة وجيزة، وأتاح له صوته المميز واطلاعه بأن يترأس القسم العربي بالإذاعة المصرية، لم تمكن أدوات التسجيل القديمة آنذاك من حفظ تراث "أحمد سالم"، وحالت بين وصوله إلى الأجيال المعاصرة.

فيلم وداد

بعد فترة تقدم أحمد سالم باستقالته، بعد أن عرض عليه "طعت حرب باشا" التفرغ لإنشاء شركة مصر للتمثيل، وبنى ستوديو مصر على أحدث طراز آنذاك، وقدم باكورة الإنتاج بفيلم "وداد" لكوكب الشرق "أم كلثوم"، ليتحول فيما بعد إلى أحد نجوم التمثيل. 

أول كلمة ن طقت في الإذاعة المصرية الاذاعة المصرية الصندوق السحري الشيخ محمد رفعت كوكب الشرق أحمد سالم كروان الإذاعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تراجعها 35 جنيها.. متى تعود أسعار الدواجن لما كانت عليه؟|شاهد

مفاجأة .. تطورات جديدة في أزمة كهربا تمنع إيقافه |شاهد

3 خيارات للفيفا| شوبير يكشف تطورا مفاجئا بشأن قيد صفقات الزمالك الجديدة

ثلوج وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة

يا خوفي يقلدوك .. انتقادات لاذعة لـ عمرو دياب بسبب هذا اللوك

وفاة مخرج مصري في حادث سيارة مروع بأمريكا.. تفاصيل

بعد انتشار صور جدلية| حقيقة تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة أشرف

مفاجآة .. تطورات جديدة فى أزمة كهربا تضمن استمرار اللاعب وعدم إيقافه

ترشيحاتنا

السعودية .. تفاصيل جديدة بشأن مقتل الطالب وليد الغريبي في أمريكا

بعد زيادة الأسعار.. أرخص سيارة ميتسوبيشي "موديل 2023" في مصر

المواصفات الكاملة لموبايل شاومي Xiaomi 13 Lite قبل طرحه .. صور

توفيت أثناء عملها في الشرقية.. وزير الصحة ينعي الرائدة الريفية حبيبة راشد

ما أول كلمة نطقت بها الإذاعة المصرية.. ومن قائلها ؟

صدمة بعد تغير لون بحر الإسكندرية إلى الأسود| هل نشهد تسونامي؟ "فيديوجراف"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحميك من مرض مميت.. ماذا يفعل كوب من البنجر لجسمك؟

من الأجمل.. دينا الشربيني ومايا دياب بنفس الفستان |شاهد

منعا للإحراج.. وصفات متنوعة لعلاج رائحة العرق

بلاها ورد وهدايا.. بوكيه الخضراوات اقتراح جديد لعيد الحب| صور

فيديو

صدمة بعد تغير لون بحر الإسكندرية إلى الأسود| هل نشهد تسونامي؟ "فيديوجراف"

معاناة مستمرة.. مرض يصيب الناجين من الزلزال.. تعرف عليه/ فيديو جراف

اشتري شقتك الآن بمقدم 60 ألف جنيه | اعرف الشروط والتفاصيل

متشتريهاش قديمة ولا مبشورة .. أسرار عن تخزين الجبنة الرومي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

اﻟﻤﺰﻳﺪ