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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تباين ردود الأفعال على هزيمة الأهلي من الهلال السوداني

صدى البلد

تباينت ردود أفعال جماهير الكرة في مصر عقب هزيمة النادي الأهلي من الهلال السوداني، في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بهدف نظيف في لقاء الذهاب.

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الأهلي يفتتح مشواره الافريقي بهزيمة

فاز فريق الهلال السوداني، بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعته عصر اليوم السبت، بنظيره الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالنسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف اللقاء الوحيد لاعب الهلال "ماكابي ليليبو" بعد مرور 53 دقيقة من كرة ثابتة، ليحصد فريق الهلال أول ثلاثة نقاط، ليقفز للمركز الثاني بالمجموعة خلف صندوانز الجنوب أفريقي المتصدر، فيما يحتل فريق الأهلي المركز الثالث بدون أي نقطة في مباراة هي الأولى له بدور المجموعات عكس صن دوانز والهلال اللذان خاضا مباراتين.

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الخطيب يدعم الفريق قبل لقاء أسوان

قرّر الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، التوجه الى أسوان، لاستقبال الفريق ودعمه بعثة الفريق الأحمر، بعد الخسارة من الهلال السوداني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

محمود الخطيب

وقررت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مغادرة السودان، في التاسعة من مساء اليوم، متوجهة إلى مدينة أسوان، عقب مواجهة الهلال ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

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سخرية رئيس الزمالك من هزيمة الأهلي

سخر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من هزيمة الأهلي أمام الهلال السوداني، في دوري أبطال أفريقيا.

مرتضى منصور

وكتب منصور على صفحته الرسمية على “فيس بوك”:"بعد هزيمة فريق الاهلي أمام الهلال؛ في انتظار هاشتاج المتزملكين المرتزقة  ارحل يامرتضى"، في إشارة الى مطالب جماهير الزمالك برحيله بسبب تدهور نتائج الفريق في الآونة الأخيرة.

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ابراهيم عبد الجواد يعدد أسباب الهزيمة

علق الاعلامي الرياضي ابراهيم عبد الجواد، على المباراة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

ابراهيم عبد الجواد

وعدد عبد الجواد أسباب هزيمة الاهلي من الهلال في عدة نقاط، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "١- أداء سيء وخسارة مستحقة، ٢- لسه حد مش مقتنع أن الاهلي محتاج مهاجم؟، ٣- قولي مين محترف عمل اضافة غير معلول وديانج؟ الباقي كله زي قلته، ٤- خطأ كارثي من الشناوي عوضه بركلة الجزاء".

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شوبير يبدي إستيائه من أداء الأهلي

أبدى الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، استيائه من هزيمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الهلال السوداني، بهدف نظيف، في بدايه مشواره الإفريقي.

احمد شوبير

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "نهاية المباراة، الهلال السوداني يحقق الفوز علي الأهلي بنتيجة 1-0 في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا".

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شماتة الغندور في الهزيمة

علق الإعلامي خالد الغندور، مذيع قناة الزمالك، علي هزيمة الأهلي أمام الهلال السوداني بهدف نظيف، بصورة وصفها المعلقون بـ"الشماتة".

خالد الغندور

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "انتهاء المباراة، الأهلي يستهل مشواره بمجموعات أبطال أفريقيا بخسارة أمام الهلال السوداني بهدف نظيف".

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