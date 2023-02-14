تراجعت 5 جنيهات.. الفراخ بـ 45 للكيلو في هذا الموعد

سجلت أسعار الفراخ “الدواجن” تراجعا معقولا، مقارنة بما وصلت إليه خلال الأيام الماضية، حيث انخفضت الأسعار اليوم، بقيمة 5 جنيهات، لتسجل 70 جنيها في المزرعة، بعدما وصلت إلى 75 و77 جنيها قبل أيام، إلى جانب توقعات تراجع سعر الكيلو خلال أيام، كلما اقتربنا من شهر رمضان الكريم، نتيجة اكتمال الدورات الجديدة.

توقعات بالانخفاض 20 جنيها خلال أيام

تراجعت أسعار الدواجن، اليوم، بالتزامن مع توقعات تحسن العرض من الدجاج والبيض أواخر شهر فبراير، نتيجة اكتمال الدورات الجديدة.

وتكثر التوقعات حول انخفاض اسعار الدواجن الفترة المقبلة، إذ فجر سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، مفاجأة بشأن أسعار الدواجن خلال أيام من الشهر الحالي.

وأكد السيد في تصريحات صحفية، أنه من المتوقع تراجع سعر كيلو الدواجن بنسبة قد تصل إلى 25 %، بقيمة تتراوح من 15 حتى 20 جنيها، بداية من منتصف فبراير الجاري.

خلال شهر الفراخ بـ 45 جنيها

أكد محمود العناني، رئيس اتحاد الدواجن، انه بعد شهر، سيتراجع سعر كيلو الفراخ إلى 45 جنيهًا، بعد انخفاضها اليوم بنحو 5 جنيهات، لتسجل 70 جنيها للكيلو في المزرعة، بعد أن كانت 75 جنيها أمس الأول، لتصل إلى المستهلك بسعر 75 جنيها للكيلو بدلا من 80 أو 82، بعد إضافة مصاريف النقل وهامش ربح التاجر.

وأضاف أن تراجع أسعار الدواجن، نسبيا، يرجع إلى انخفاض أسعار الأعلاف ما يقرب من 10 جنيهات، عقب التنسيق بين وزارتي الزراعة والتموين، من أجل زيادة كميات المعروض من اللحوم والدواجن وتزويد المنتجات في السوق من أجل انخفاض اللحوم.

وشدد العناني، أنه خلال شهر سيتم ضخ كميات كبيرة من الدواجن، من الدورات التي تم البدء فيها منذ ما يقرب من 20 يوما، وهو ما سيشهد معه سوق الدواجن تراجعا كبيرا.

أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء، سعرا تراوح بين 75 إلى 77 جنيها للكيلو حسب المنطقة، بينما تراوح سعر كيلو الفراخ البلدى بين 95 الى 100 جنيه للكيلو، والفراخ الساسو 93 الى 97 جنيها للكيلو.

وسجل سعر كيلو الأوراك ما بين 83 إلى 85 جنيها للكيلو، وتراجع البانيه ليتراوح بين 165 الى 175 جنيها للكيلو، بينما كيلو الأجزاء، تراوح بين 48 الى 55 جنيها للكيلو، والصدور بالعظم تباع بـ 100 جنيه للكيلو، فيما تباع الأمهات البيضاء بـ66 الى 70 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم

أما عن أسعار كرتونة البيض، فقد شهدت أمس الاثنين، استقرارا نسبيا، حيث تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم ما بين 98 الى 103 جنيها في المزرعة، ليصل الى المستهلك بسعر يتراوح بين 108 الى 115 جنيها للطبق، حيث يختلف من منطقة الى أخرى نتيجة النقل.

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم ما بين 100 الى 104 جنيها في المزرعة، ليصل الى المستهلك بنفس أسعار البيض الأبيض تقريبا، بزيادة جنيهين فقط في بعض المناطق، بينما سجل سعر كرتونة البيض البلدي بين 115 الى 125 جنيها للمستهلك.