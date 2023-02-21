عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

جسدت فترة مرضها في آخر أعمالها.. هل تنبأت نادية فهمي بطريقة وفاتها؟

صدى البلد

عانت من مرض الزهايمر، وتم ايداعها بدار المسنين بموافقه زوجها وابنتيها، هي الفنانة نادية فهمي، والدة الفنانة الشابة ابتهال الصريطي، وطليقة الفنان سامح الصريطي.

txt

اساءات بالجملة وحملات تحريض .. الهلال السوداني يؤجج نار الفتنة بعد أحداث أم درمان

txt

من زلزال مصر الى تركيا وسوريا.. حكاية الفائز بالدوري عام 1992 ؟

توقف وعودة للتمثيل

فنانة جميلة ولدت عام 1950، درست التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة، وقدمت عدد من الادوار المهمة مع رواد الفن المصري الاوائل، مثل محمود المليجي، وفريد شوقي، وشكري سرحان وزوزو ماضي، عام 1974، من خلال مسلسل القضبان.

قدمت نادية فهمي، العديد من الأدوار الفنية الناجحة، وكان لها حضور قوي أمام الشاشة، ثم توقفت عن التمثيل لفترة، قبل أن تعود بعد ذلك لتشارك في عدة أعمال درامية.

txt

أقل 10 جنيهات من السوق.. مفاجأة في سعر الأرز بمعارض أهلا رمضان

txt

كيلو لحمة بالتقسيط| القصة الكاملة لفيديو "الحاج شريف الزلاط" وتفاصيل القبض عليه

السينما تفتح ذراعيها لنادية فهمي

في عام 1979 دخلت نادية فهمي مجال السينما، بأول فيلم لها وهو "يمهل ولا يهمل" مع الفنان الراحل فريد شوقي، ثم "مرزوقة، الليلة الموعودة، فوزية البرجوازية".

تزوجت الفنانه نادية من الفنان سامح الصريطي، ولكن لم يدم الزواج طويلا وحدث الانفصال عقب انجاب بنتين.

txt

تباين ردود الأفعال على هزيمة الأهلي من الهلال السوداني

txt

بعد 12 يوما تحت الأنقاض.. العثور على جثة نجم منتخب غانا في تركيا | تفاصيل

معاناة مع مرض الزهايمر

عانت الفنانة الراحلة كثيرا من مرض الزهايمر، الذي تسبب في ايداعها بإحدى دور رعاية المسنين، بعد ان نصح الأطباء ابنتيها وطليقها الفنان سامح الصريطي، بضرورة ايداعها 
بدار الرعاية لضمان استقرار حالتها.

مسلسل الرحايا

وشاركت الفنانة الراحلة قبل وفاتها، في مسلسل "الرحايا" مع الفنان الراحل نور الشريف، وكانت نهاية المسلسل مقاربة لما حدث لها في الواقع، ما أثار دهشة الجميع، حيث جسدت دور ام مصابة بالزهايمر، ولا تتذكر اي شيء، سوى قصه حبها لمحمد دياب الذي جسد شخصيته الفنان نور الشريف.

txt

التذكرة بـ 20 جنيه .. ازدهار مشروع سينما الشعب بالمحافظات

txt

اتحكم عليه بـ15 سنة.. القصة الكاملة لتورط فنان شهير في تهريب الآثار

أزمة لعائلتها بسبب منشور

في ديسمبر عام 2016، شارك الناقد اسامه عبد الفتاح منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: "الفنانة نادية فهمي تتواجد داخل احدى دور الرعاية منذ سنوات.

ابتهال الصريطي ووالديها

وناشد عبد الفتاح، نقابة المهن التمثيلية بالتدخل واخراج هذه الفنانة من دار الرعاية، خاصة أن أهلها على قيد الحياة، وحياتهم مستقرة، الا ان نقيب الممثلين اشرف زكي، رفض التدخل في الامر، معتبر أنها أمورا عائلية.

txt

ولادة قيصرية بدون فتح البطن.. واقعة تثير الجدل في عيادة غير مرخصة بالجيزة| تفاصيل

txt

القاضية أنهت حياته.. رامز حلم ببطولة الجمهورية للملاكمة وعاد جثة على الأعناق

غضب الصريطي ورسالة ابتهال

عند سؤال الفنان سامح الصريطي عن سبب تواجد زوجته او طليقته بدار رعاية المسنين، رد بغضب شديد رافضا ما تم تداوله، مؤكدا انه ليس من حق احد نشر هذا الامر بمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الهدف من ذلك هو التشهير وليس انقاذها كما يدعي البعض.

سامح الصريطي 

كما شاركت ابنتها، الفنانة الشابة ابتهال الصريطي، منشورا بعد ذلك على صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتبت: "في الفترة الاخيرة بسبب طبيعة مرض والدتي القاسي، أصبحت رعاية الممرضات لامي في المنزل أمرا صعبا وغير مُجدي، ونصحنا الاطباء المعالجون لها، بأهمية تواجدها في مكان مجهز وبه رعاية خاصة لمثل هذه الحالات ومرضى الزهايمر كبار السن".

ابتهال الصريطي ووالدتها

وأضافت: "بفضل الله وجدنا مكان به هذه الرعاية الطبية المتخصصة، وجو مناسب من ناحية الخضرة والهواء النقي الذي يحتاجه مريض الزهايمر، لكي يساعد في تحسن الحالة، على عكس بقائها في المنزل وسط المدينة".

وتابعت: "ونحن وبعد المقربين من أمنا نتواجد معها بشكل دائم، والحمد لله ظهر تحسن تدريجي منذ الايام الاولى، ولم اكن اود ان اجعل صورة امي تهتز، ولكن ربما أراد الله ان يجعلها سببا للتوعية من الزهايمر وتقبل المجتمع له".

وتوفت الفنانة نادية فهمي يوم 14 فبراير عام 2019 عن عمر ناهز 69 عام.

جسدت فترة مرضها آخر أعمالها الفنانة الشهيرة الزهايمر نادية فهمي سامح الصريطي ابتهال الصريطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال في مصر منذ قليل| هزة أرضية تثير السوشيال ميديا بالقاهرة|تفاصيل

هل ظهور اللون الأزرق بسماء الإسكندرية مؤشر لخطر؟| البحوث الفلكية تجيب

بسبب الزلزال القوي.. محمد رمضان يجري حافي القدمين داخل فندق بالرياض|فيديو

أجزاء للاطلاع .. قرار عاجل من التعليم لتخفيف مناهج الترم الثاني

خسّت النص .. ويزو تخطف الأنظار بإطلالة مختلفة والجمهور مصدوم

أول رد فعل من الكاف بشأن شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

التسونامي يهدد 5 دول أجنبية بعد زلزال اليوم.. تفاصيل لا يعرفها الكثيرون

الكيلو وصل كام النهاردة|3 تصريحات رسمية تؤكد تراجع أسعار الدواجن قريبا جدا

ترشيحاتنا

قرض محرم وتمويل حلال.. أحمد كريمة يوضح الفارق| فيديو

شوبير: قرار عاجل من لجنة التظلمات بشأن قيد لاعبي الزمالك.. تفاصيل

| اشتري قبل الزيادة.. انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

دعاء أول ليلة من شهر شعبان.. الإفتاء تكشف عن 10 كلمات مستجابة

انحسار مياه البحر بشاطئ عكا يثير القلق.. هل ينذر بتسونامي؟

«صفقة» بين اتحاد الكرة والزمالك لإنهاء أزمة القيد.. تفاصيل مثيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جسدت فترة مرضها في آخر أعمالها.. هل تنبأت نادية فهمي بطريقة وفاتها؟

ظهور بالونات حمراء على أنقاض زلزال سوريا.. ما القصة؟

رمز اليهودية حتى الآن.. قصة شمعدان الهيكل الثاني المفقود

تم رصدها منذ 300 عام.. لماذا تظهر الأضواء بالسماء أثناء الزلازل الشديدة؟

فيديو

إميلي خالد: في مواهب شابة ما أخدتش فرصتها.. وأشرف زكي دعمنا

سام عادل: رؤوف عبد العزيز شجعنا.. والمسرح هو الأساس

نسخة منها.. إميلي خالد تعلق على الشبه بينها وبين تارا عماد

ندى إسماعيل: رؤوف عبد العزيز مخرج مريح وطلع كل حاجة عندنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ