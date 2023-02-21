سبب فوز الأهلي علي أسوان .. ولماذا خسر الزمالك أمام زهرة الجنوب ؟

يقدم الناقد الرياضي منتصر الرفاعي تحليله عن مباراة الأهلي وأسوان في بطولة الدوري المصري .

ويوضح منتصر الرفاعي سبب فوز الأهلي علي أسوان ويقارن مستوي بين مستوي زهرة الجنوب امام الزمالك .

واصل الأهلي سيطرته وابتعاده بصدارة الدوري بعد فوزه اليوم علي أسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما علي ستاد أسوان ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز لكرة القدم.



وبذلك وصل المارد الأحمر إلي النقطة 40 في المركز الأول وتجمد رصيد زهرة الجنوب عند 22 نقطة في المركز الثامن.



بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي.. وفي خط الدفاع : خالد عبدالفتاح ومحمود متولي ومحمد عبدالمنعم ومحمد أشرف.



وفي خط الوسط : أليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وأفشة وأحمد عبدالقادر وفي الهجوم: كهربا.