جزار بطل خارق.. أسد امبابة بيفطر فخد بتلو و3 فراخ وسمك "ني"

اعتاد بعض الشباب والرجال، العرب بصفة عامة، والمصريين بصفة خاصة، تناول كبد العجول والخرفان النيئة، والكلاوي وهي ساخنة، اعتقادا منهم أن هذا التصرف يمنحهم القوة والعنفوان، إلا أن أسد امبابة - كما يُطلق عليه - له وضع خاص، حيث اعتاد الافطار بلحوم وفراخ نيئة.

الجزار طلع بطل خارق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوضح تناول أحد الأشخاص للحوم ودجاج واسماك نيئة، ما ساهم في دهشة وانبهار المارة، وجيرانه على حد سواء.

وأكد المعلم ابو العلا، وشهرته بيجو، انه اعتاد على تناول افطاره من اللحوم النيئة، والفراخ والاسماك الطازجة بدون تسوية، حيث يجد متعته في تناولها بدون تعريضها للتسوية، مشيرا إلى أنه اعتاد على ذلك من الصغر بدون أن يبلغ ابويه بما يحدث له.

مش مهم ارتفاع الاسعار

ولفت المعلم بيجو إلى أن ما يتناوله، يعد احسن إفطار بالنسبة له، دون أن يلتفت إلى ارتفاع الأسعار، قائلا: "انا جزار، واللحوم موجودة عندي والحمد لله، عشان بنشتغل فيها، وكذلك الفراخ"، موضحا أنه بدأ بتناول اللحوم منذ ان كان سعرها 3 جنيهات، وعندما يرغب في التغيير يتناول السمك الطازج بالشوك، حيث يفضله نيء ايضا.

واستعرض بيجو في الفيديو قدرته على تناول اللحوم والفراخ والاسماك النيئة، وسط اندهاش وانبهار المارة في منطقة امبابة بالجيزة، مطالبا بكوب من العصير، كما اعتاد في افطاره يوميا.

قدرات خارقة

أكد المعلم بيجو أنه من بين قدراته الخارقة، رفع الانبوبة الكبيرة بأسنانه، وتناول الفحم المشتعل، وخياطة فمه بالابرة والخيط، بدون إنزال دماء، وكذلك تناول "الزلط، والطوب الاحمر، والسيراميك".

وأشار بيجو، إلى أنه نادرا ما يتناول طعامه في المنزل، خاصة أنه بحكم عمله كجزار، يتناول قطع لحم طوال اليوم أثناء تقطيع اللحم.

الزواج من 4 نساء

وكشف المعلم بيجو أنه بسبب قدراته المفرطة، لجأ إلى الزواج من 4 نساء، مشددا على انه اعتاد إخفاء قدراته حتى لا يخاف منه الجيران، خاصة أنه يرتبط معهم بعلاقات ود ومحبة.

ورفض بيجو تشجيع المواطنين على تقليده، خاصة أن الله منح كل شخص قدرات ومميزات تتناسب مع حالته وميز بين الجميع.