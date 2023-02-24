قضى على 4 من أسرة واحدة في بني سويف..احذروا القاتل الصامت بالمنازل

مع حلول فصل الشتاء يبحث الجميع عن مختلف اساليب التدفئة، إلا أن نسبة كبيرة منها تنتهي بكوارث، اما بمصرع افراد اسرة بالكامل او اصابة بعضهم، وابرزها حوادث الاختناق من سخان الغاز، الذي يسمى القاتل الصامت.

وفيات واصابات مأساوية

شهدت الايام الاخيرة عدة حوادث راح ضحيتها عدد من السيدات والاطفال وعروسان جدد، نتيجة اصابتهم بالاختناق واستنشاق غاز اول اكسيد الكربون السام، الذي تسرب من السخان في عزبة الصفيح بمحافظةبني سويف.

شيع أهالي عزبة التحرير «الصفيح» التابعة لمدينة بني سويف، جثامين زوجين وابنتيهما، الذين توفوا نتيجة اختناقهم بغاز السخان داخل شقتهم، بينما نجا اثنان من أبنائهما، أحدهما تحسنت حالته وخرج للمشاركة في الجنازة، وآخر ما زال بالعناية المركزة.

القاتل الصامت يحصد حياة 4 أفراد

بينما خلد بعض أفراد الاسرة الى النوم، ونتيجة خلل في السخان، تسرب الغاز داخل الشقة في «عزبة التحرير» المتاخمة لمديرية التموين ببنى سويف، ليحصد أرواح الزوج وزوجته وابنتيهما، وإصابة 2 آخرين.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء منصور الدغيدي، مدير المباحث الجنائية، بوصول أسرة مكونة من 6 أشخاص إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى التخصصي، مصابين باختناق، نتيجة تسرب غاز داخل منزلهم.

بتوقيع الكشف الطبي على أفراد الاسرة، تبين وفاة الأب ويدعى "سيد ع. م" 37 عامًا، وزوجته "م. م. م" 30 عامًا، وطفلتيهما "مريم" 14 عامًا، و"نادية" 3 أعوام، بينما أصيب نجليهما "مصطفى" 15 عامًا، و"محمد" 5 أعوام، باختناق.

التصريح بدفن الجثامين

وكشفت المعاينة الأولية للنيابة العامة، عن أن سبب تسرب الغاز من «سخان» الشقة، تسرب منه الغاز ما أدى إلى وفاة 4 من أفراد الأسرة وإصابة اثنين منهما.

استمعت النيابة إلى أقوال الجيران، الذين هرعوا إلى استغاثات الزوجة قبل وفاتها بدقائق، حيث تبين من أقوالهم، إن الأسرة كانت موجودة داخل حجرة الأب والأم، وتم استدعاء الاسعاف، وتم نقلهم إلى المستشفى التخصصى فى حالة إعياء شديدة، وأمرت النيابة بنقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى التخصصي.

وأمر المستشار مصطفى المتناوى، المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف، بالتصريح بدفن زوج وزوجته وأبنائهما الاثنين، عقب انتهاء التشريح لبيان ما بهما من إصابات، وانتداب الفنين من شركة الغاز الطبيعى لمعرفة السبب.

حادث مكرر في دمنهور

خلال فترة وجيزة، حصد القاتل الصامت "الغاز" حياة ٧ أفراد من اسرتين في مدينة دمنهور، بينهما شقيقتين في مدينة دمنهور، بسبب تسرب غاز من السخان.

تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور، بوصول أسرة مكونة من 5 أشخاص إلى مستشفى دمنهور التعليمي، مصابين بأعراض الاختناق.

وتبين إصابة «مازن. أ» 46 سنة، و«تغريد. م» 42 سنة، و«رانيا. م» 40 سنة، و«مهند. م» 12 سنة، و«روفان. م» 9 سنوات، والأسرة مكونة من الزوج والزوجة ونجليهما وشقيقة الزوجة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي وعمل الإسعافات الأولية للمصابين وتحسنت حالاتهم.

كما شهدت نفس المدينة أيضًا وفاة موظفة وشقيقتها، نتيجة الاختناق بسبب تسرب غاز من السخان، وأفاد زوج احدى المتوفيتين، بأنه عثر على زوجته متوفية في طرقة داخل الشقة، بينما عثر على شقيقتها متوفية في الحمام.

الدقهلية تودع طفلة في عمر الزهور

في منشأة عبدالرحمن التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، لقيت طفلة مصرعها اختناقا إثر تسريب الغاز أثناء الإستحمام، وتم نقلها إلى ‏مستشفى دكرنس تحت ‏تصرف النيابة العامة.‏

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة دكرنس، يفيد بورود بلاغ من إدارة مستشفى دكرنس العام، بوصول الطفلة "جني حسن أحمد فرج"، تبلغ من العمر 11 سنة، جثة هامدة، بادعاء إختناقها من غاز السخان أثناء الإستحمام، وتم وضعها في ثلاجة ‏حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.‏

وبانتقال ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبسؤال اسرتها تبين إنها أثناء الإستحمام تسرب الغاز فإختنقت وحاولوا إنقاذها ونقلها إلى المستشفى إلا أن ‏الأطباء في استقبال المستشفى أكدوا وفاتها.‏

العروسين توفيا يوم الصباحية

من ابشع الوقائع التي تسبب بها الغاز القاتل، مصرع عروسين في "الصباحية"، حيث اختنقا سويا من غاز السخان.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وناظرت جثماني العروسين، وتبين عدم وجود إصابات أو طعنات بهما، وأثبت التقرير الطبي لمفتش الصحة أن الوفاة ناتجة عن الاختناق.

وبالمعاينة والفحص تبين مصرع «إبراهيم .س»، 22 عاماً، وزوجته «رقية .ع» 19 عاماً، ربة منزل، إثر استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون المتسرب من سخان الغاز أثناء استحمامهما بحمام الشقة.

القاتل الصامت

كشف خبير بالادلة الجنائية، عن طريقة حدوث الوفاة، قائلا: "ان البخار الناتج عن مياه السخان والادخنة الناتجة من نيران التدفئة او الدفاية الكهربائية تقوم بتكسير جزيئات الاكسجين من الهواء، وتترك فقط غاز اول اكسيد الكربون السام للغاية، الذي يرتبط بالهيموجلوبين 3 اضعاف الاكسجين، وبسرعة شديدة يتسلل الي الجسم دون شعور، خاصة انه عديم اللون او الرائحة او المذاق، فيؤدي الي ارتخاء بعضلات الجسد وفقدان الوعي وحدوث الوفاة دون أدني مقاومة، لعدم الشعور بالالم او الاختناق.

واشار الخبير، الي ان الغاز نظرا لتسببه في ارتخاء العضلات، يلاحظ دائما علي الجثث ابتسامة علي وجوههم، لذلك سمي بالغاز "الباسم القاتل".

ارشادات للوقاية

وقدم خبير الادلة الجنائية عدة نصائح للمواطنين، يجب اتباعها في تلك الفترة، خاصة مع برودة الجو ولجوء المواطنين الي طرق التدفئة المختلفة.

ونصح الخبير ، بالتأكد من وجود فتحات تهوية بالمنزل، وعدم اغلاق كافة المنافذ، للسماح للاكسجين بالدخول وتغيير الهواء، مع صيانة الأجهزة التي تعمل بالغاز مرة في السنة على الأقل، وضرورة وجود مدخنة للسخان، واذا كان لا يسمح حجمه بتركيب مدخنة يجب وجود شفاط داخل الحمام، علاوة علي مراقبة لون شعلة أجهزة السخان، فلون الأزرق دليل علي أن الاحتراق تام(عدم تكون غاز أول أكسيد الكربون)، أما إذا كان لون الشعلة مختلف (أصفر، برتقالي أو أحمر) يدل علي أن الاحتراق غير تام وهو مؤشر علي انبعاث غاز أول أكسيد الكربون السام.