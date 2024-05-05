الفيضان الأكثر دمارا بالبرازيل .. شاهد

اضطر رجال الإنقاذ إلى شق طريقهم عبر أحد الأسطح لنقل طفل إلى بر الأمان وسط مشاهد غير عادية أثارتها الفيضانات والانهيارات الطينية المدمرة في البرازيل.

كانت هذه واحدة من عدد من عمليات الإنقاذ الدراماتيكية التي قامت بها أطقم طائرات الهليكوبتر على الأسطح في ولاية ريو غراندي دو سول في أقصى جنوب البلاد، والتي أسفرت عن مقتل 39 شخصًا وتركت 500 ألف بدون كهرباء.

وتسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع منسوب مياه الأنهار بشكل يتجاوز طاقتها الاعتيادية، حيث أدت السيول الغزيرة إلى عزل الناس وتدمير الطرق وانهيار الجسور.

وتسببت الفيضانات "غير المسبوقة" أيضًا في انهيار جزئي لسد، مع تعرض آخر لخطر الانهيار في مدينة بينتو جونالفيس.

يعتبر هذا الفيضان هو أسوأ فيضان تشهده المنطقة منذ 80 عامًا، حيث غرقت عاصمة الولاية بورتو أليغري، التي يسكنها ما يقرب من 1.5 مليون شخص، بعد أن فاضت بحيرة جوايبا على ضفتيها.

وحذرت السلطات من أن عدد القتلى لا يزال في طريقه للارتفاع حيث لم يتم تحديد هوية عشرات الأشخاص.

وقال إدواردو ليتي حاكم ريو غراندي دو سول للصحفيين: "لا يزال من الممكن أن تتغير هذه الأرقام بشكل ملموس خلال الأيام التالية مع تمكننا من الوصول إلى المزيد من المناطق" .

ومع استمرار هطول الأمطار، بحث رجال الإنقاذ في القوارب والطائرات عن عشرات الأشخاص الذين أعلن عن فقدهم بين أنقاض المنازل والجسور والطرق المنهارة.

وقال ليتي يوم الجمعة مع بدء الفيضانات في شوارع عاصمة الولاية بعد أيام من هطول الأمطار الغزيرة في المنطقة: "انسوا كل ما رأيتموه، سيكون الوضع أسوأ بكثير في منطقة العاصمة".