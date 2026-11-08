أحمد حسن يعلق على إمكانية توليه منصب مدير منتخب مصر الأول

كشف أحمد حسن، مدير منتخب مصر الأولمبي، موقفه من إمكانية توليه منصب مدير منتخب مصر الأول خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد رحيل الجهاز الفني السابق بقيادة حسام حسن وتعيين علي ماهر مديرًا فنيًا، مؤكدًا اعتزازه الكبير بالعمل داخل المنتخبات الوطنية، التي يعتبرها بيته الأول وصاحبة الفضل الأكبر في مسيرته الكروية.

وقال أحمد حسن، خلال تصريحاته ببرنامجه "الكابتن"، المذاع على قناة dmc، ردًا على إمكانية توليه منصب مدير المنتخب الأول: "أنا واحد من أبناء المنتخبات وأعتز بده جدًا، والمنتخب هو المكان الوحيد اللي مغيرتوش من 1995، من أول ما بدأت ألعب لحد اعتزالي، مرورًا بكوني كابتن الفريق وتحقيق كل الإنجازات المعروفة".

وأضاف الصقر: "أنا ضعيف قدام بيت الكورة بتاعنا "المنتخب المصري"، ولما بيتطلب مني أي حاجة بكون موجود، لأن بعد فضل ربنا، المنتخبات هي اللي وصلتني للي أنا فيه، وأنا مش محسوب على أي نادي، أنا محسوب على المنتخب، أنا ابن من أبناء المنتخبات".

واختتم أحمد حسن تصريحاته قائلًا: "أي مكان أنا موجود فيه في المنتخبات الوطنية هيكون شرف كبير".