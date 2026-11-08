عبد العزيز بوه حكما لمباراة منتخب مصر ومالاوي بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027

أُعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة منتخب مصر أمام منتخب مالاوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

حكم مباراة مصر ومالاوي في الجولة الثالثة

تقام مباراة منتخب مصر أمام مالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويتكون طاقم التحكيم الموريتاني من: