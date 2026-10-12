بعثة منتخب مصر للكونغ فو تعود إلى أرض الوطن بعد تصدر البطولة العربية بتونس

عادت بعثة منتخب مصر للشباب والناشئين للووشو كونغ فو إلى أرض الوطن، قادمة من تونس، بعد تصدر الترتيب العام للبطولة العربية السابعة للمنتخبات، والبطولة العربية الأولى للديوان بينج، وحصد 55 ميدالية متنوعة.

وكان في مقدمة مستقبلي البعثة الدكتور جبالي عبدالمجيد الجبالي مدير عام الإدارة العامة لدعم الإنجاز الرياضي والحافز، مندوبًا عن الكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة.

وجاء هذا الاستقبال تقديرًا لما قدمته البعثة المصرية من أداء استثنائي، وما حققته من نتائج مشرفة رفعت اسم مصر عاليًا فوق منصات التتويج العربية.

وعادت بعثة المنتخب، برئاسة شريف مصطفى رئيس الاتحاد الإفريقي والعربي والمصري للووشو كونغ فو ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، والمهندس محمود خيري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للعبة، والدكتور أحمد البكاتوشي المدير التنفيذي للاتحاد المصري.

ونجح أبطال مصر في تحقيق حصيلة استثنائية: 51 ميدالية ذهبية، و4 ميداليات فضية، وكأس المركز الأول في الساندا، وكأس المركز الأول في الأساليب، وكأس المركز الأول في الديوان بينج، والمركز الأول في الترتيب العام للبطولة.

وكان محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية قد استقبل أمس شريف مصطفى، وذلك في إطار تعزيز التعاون الرياضي المشترك ودعم مسيرة رياضة الووشو كونغ فو على المستويين الإقليمي والدولي.

عُقد اللقاء بمقر اللجنة الأولمبية التونسية، بحضور رياض بالحاج رئيس الجامعة "الاتحاد" التونسية للووشو كونغ فو، على هامش فعاليات البطولات العربية للووشو كونغ فو التي تستضيفها مدينة الحمامات التونسية.

وشهد اللقاء مناقشات مثمرة حول مستقبل رياضة الووشو كونغ فو، وسبل توسيع قاعدة انتشارها، وتعزيز مكانتها على الساحة الرياضية الدولية، إلى جانب بحث آفاق التعاون مع المؤسسات الأولمبية لدعم حضور اللعبة ضمن البطولات والدورات الرياضية الكبرى، وخاصة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وأكد شريف مصطفى أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الاتحادات العربية والإفريقية والمؤسسات الأولمبية، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الفني والتنظيمي للعبة وفتح آفاق جديدة أمام أبطالها على الساحة الدولية.

كما أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها تونس في دعم رياضة الووشو كونغ فو، مشيدًا بحسن استضافتها وتنظيمها للبطولات العربية.

ويعكس هذا اللقاء المكانة المتميزة التي تحظى بها القيادات المصرية لرياضة الووشو كونغ فو على المستويين العربي والدولي، والدور المحوري الذي تقوم به في دعم انتشار اللعبة وتعزيز حضورها داخل المنظومة الرياضية والأولمبية العالمية.