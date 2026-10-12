قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي السعودي يهزم الوصل في دوري أبطال آسيا
المتحف المصري الكبير يوثق أعمال تنظيف تمثال رمسيس الثاني العملاق.. صور
غرامة بسبب سيارة ماكلارين وحذاء جديد في التدريبات.. مرموش يخطف الأنظار في إنجلترا
هالة صدقي: أنا صريحة جدا ومش هتغير.. والحقيقة ممكن تضايق في البداية
مطار أسوان يجتاز تفتيش سلطة الطيران المدني لتجديد الاعتماد
استخراج جواز السفر 2026.. الخطوات والأوراق المطلوبة والرسوم
فيات مولتيبلاي 3X1.. نسخة رياضية تتحول إلى «بيك أب»| صور
بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الجيش الرواندي
خبير عسكري: السعودية قادرة على مواجهة الحوثيين.. والحروب ذات البعد الأيديولوجي تطول
نائب رئيس المركز الثقافي الروسي: موسكو تريد سلامًا دائمًا في أوكرانيا لا هدنة مؤقتة
غياب بنتايج.. قائمة الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا
الزمالك يعلن قائمته لمواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا.. وغياب بنتايج للإصابة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعثة منتخب مصر للكونغ فو تعود إلى أرض الوطن بعد تصدر البطولة العربية بتونس

بعثة منتخب مصر للشباب والناشئين للووشو كونغ فو
بعثة منتخب مصر للشباب والناشئين للووشو كونغ فو
أ ش أ

عادت بعثة منتخب مصر للشباب والناشئين للووشو كونغ فو إلى أرض الوطن، قادمة من تونس، بعد تصدر الترتيب العام للبطولة العربية السابعة للمنتخبات، والبطولة العربية الأولى للديوان بينج، وحصد 55 ميدالية متنوعة.

وكان في مقدمة مستقبلي البعثة الدكتور جبالي عبدالمجيد الجبالي مدير عام الإدارة العامة لدعم الإنجاز الرياضي والحافز، مندوبًا عن الكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة.

وجاء هذا الاستقبال تقديرًا لما قدمته البعثة المصرية من أداء استثنائي، وما حققته من نتائج مشرفة رفعت اسم مصر عاليًا فوق منصات التتويج العربية.

وعادت بعثة المنتخب، برئاسة شريف مصطفى رئيس الاتحاد الإفريقي والعربي والمصري للووشو كونغ فو ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، والمهندس محمود خيري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للعبة، والدكتور أحمد البكاتوشي المدير التنفيذي للاتحاد المصري.

ونجح أبطال مصر في تحقيق حصيلة استثنائية: 51 ميدالية ذهبية، و4 ميداليات فضية، وكأس المركز الأول في الساندا، وكأس المركز الأول في الأساليب، وكأس المركز الأول في الديوان بينج، والمركز الأول في الترتيب العام للبطولة.

وكان محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية قد استقبل أمس شريف مصطفى، وذلك في إطار تعزيز التعاون الرياضي المشترك ودعم مسيرة رياضة الووشو كونغ فو على المستويين الإقليمي والدولي.

عُقد اللقاء بمقر اللجنة الأولمبية التونسية، بحضور رياض بالحاج رئيس الجامعة "الاتحاد" التونسية للووشو كونغ فو، على هامش فعاليات البطولات العربية للووشو كونغ فو التي تستضيفها مدينة الحمامات التونسية.

وشهد اللقاء مناقشات مثمرة حول مستقبل رياضة الووشو كونغ فو، وسبل توسيع قاعدة انتشارها، وتعزيز مكانتها على الساحة الرياضية الدولية، إلى جانب بحث آفاق التعاون مع المؤسسات الأولمبية لدعم حضور اللعبة ضمن البطولات والدورات الرياضية الكبرى، وخاصة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وأكد شريف مصطفى أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الاتحادات العربية والإفريقية والمؤسسات الأولمبية، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الفني والتنظيمي للعبة وفتح آفاق جديدة أمام أبطالها على الساحة الدولية.

كما أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها تونس في دعم رياضة الووشو كونغ فو، مشيدًا بحسن استضافتها وتنظيمها للبطولات العربية.

ويعكس هذا اللقاء المكانة المتميزة التي تحظى بها القيادات المصرية لرياضة الووشو كونغ فو على المستويين العربي والدولي، والدور المحوري الذي تقوم به في دعم انتشار اللعبة وتعزيز حضورها داخل المنظومة الرياضية والأولمبية العالمية.

بعثة منتخب مصر للشباب والناشئين للووشو كونغ فو أرض الوطن تونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية واللياقة البدنية أمام طلابه|صور

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

الإيجار القديم

رسالة هامة من الحكومة.. هل يحق للمالك طرد المستأجر بعد 7 سنوات؟

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات

السفارة المصرية بالرياض

سفارة مصر لدى السعودية تصدر بيانا لأبناء الجالية بشأن رحلات الطيران

إمام عاشور

إمام عاشور يكرر اعتذاره لـ معتمد جمال لهذا السبب

الدكتورة منار غانم

الأرصاد: أمطار رعدية ومنخفض جوي يغيران حالة الطقس بدءًا من بعد غد

راندة المنشاوي

تجديد الإيجار أو تعديل القيمة.. وزيرة الإسكان تكشف بدائل إخلاء شقق الايجار القديم

ترشيحاتنا

المستشار تركي ال الشيخ

تركي آل الشيخ للمصريين: أعرف مدى حبكم لبلدي

اللواء الركن تركي المالكي

"تحالف دعم الشرعية في اليمن": تدمير صاروخ باليستي باتجاه الرياض

بابا الفاتيكان

الفاتيكان يلغي كافة الفعاليات حتى 20 أكتوبر الجاري لإجراء البابا عملية جراحية غدا

بالصور

من السرحان للتشنجات.. علاج مختلف أنواع الصرع بالأكل| وهذه الأنظمة الغذائية الأنسب

الصرع
الصرع
الصرع

بعد سحبها من السوق مرتين.. النودلز تثير الجدل في بريطانيا

النودلز
النودلز
النودلز

دنيا سامي تثير الجدل بـ فستان جريء

دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ

روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها

فيديو

بكاء محمد منير

«عجّزت يا نجم».. حقيقة صادمة وراء بكاء محمد منير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد