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هالة صدقي: أنا صريحة جدا ومش هتغير.. والحقيقة ممكن تضايق في البداية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هالة صدقي: أنا صريحة جدا ومش هتغير.. والحقيقة ممكن تضايق في البداية

هالة صدقي
هالة صدقي
عادل نصار

كشفت الفنانة هالة صدقي عن تمسكها بالصراحة والوضوح في التعامل مع الآخرين، مؤكدة أنها لن تغير من طبيعتها، لأنها تفضل قول الحقيقة حتى لو تسببت كلماتها في ضيق البعض في البداية.

وقالت هالة صدقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، إنها وصلت إلى مرحلة لا ترغب فيها في تغيير شخصيتها، مشيرة إلى أنها راضية عن نفسها بسبب وضوحها وصراحتها، حتى لو كانت الحقيقة غير مريحة للناس.


وأضافت أن الجدل المثار حول الأعلى أجرا بين الفنانين، أنها لا تنزعج من تصريحات بعض الفنانين بشأن تصدرهم قائمة الأعلي أجور، قائلة إن من يرى أن الإعلان عن أجره يمنحه دعاية أو يشعره بقيمته، فليتركوه يستمتع بذلك.

وأضافت أنها لا ترى في هذه التصريحات دعاية حقيقية، لأن الجمهور لا يعرف الأجر الفعلي الذي يتقاضاه كل فنان، ولا يمكنه التأكد من صحة الأرقام المتداولة بشأن أجور النجوم.

وأختتمت هالة صدقي أن سبب توقف مسلسل «هناء وشرين» تعرض المنتج لظروف صحية، ثم اختفى وانقطعت أخبار فريق العمل عنه، وهو ما أدى إلى تعطل استكمال المسلسل.

هالة صدقي نهال طايل الفنانة هالة صدقي

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