مطار أسوان يجتاز تفتيش سلطة الطيران المدني لتجديد الاعتماد

نجحت الشركة المصرية للمطارات، برئاسة الطيار وائل النشار، رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب التنفيذي ، في تحقيق إنجاز جديد بحصول مطارَي أسوان الدولي وأسيوط الدولي على تجديد ترخيص المطار لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2029 ، وذلك عقب اجتيازهما تفتيش سلطة الطيران المدني المصري.

ويأتي هذا النجاح تأكيدًا على الالتزام بتطبيق تشريعات سلطة الطيران المدني المصري (ECAA)، والمتطلبات والمعايير الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، كما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز جاهزية المطارات المصرية، والارتقاء بمستويات السلامة وكفاءة التشغيل، وترسيخ منظومة متكاملة للامتثال للمتطلبات التنظيمية، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لتطوير منظومة الطيران والمطارات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية.

وقالت الشركة إن الحصول على ترخيص المطار لمدة ثلاث سنوات لا يمثل مجرد استيفاء للمتطلبات التنظيمية، بل يُجسد ثمرة العمل المتكامل والتخطيط المنهجي والالتزام المهني.

موضحه أن مثل هذه الإنجازات تعكس إيمانًا راسخًا بأن سلامة الطيران مسؤولية عظيمة، وأن التميز التشغيلي لا يتحقق بالمصادفة، بل هو نتاج العمل المتواصل، والتنسيق الفعّال، والالتزام الدقيق بالمعايير، والحرص الدائم على التطوير والتحسين المستمر.

وأضافت أن هذا يمثل مسؤولية متجددة لمواصلة الالتزام بأعلى معايير سلامة الطيران، وتعزيز فاعلية إدارة المخاطر، وترسيخ ثقافة السلامة باعتبارها قيمة مؤسسية راسخة ومسؤولية مشتركة، يضطلع بها كل فرد داخل منظومة العمل، بما يضمن استدامة الامتثال والارتقاء بمستويات الأداء.