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فيات مولتيبلاي 3X1.. نسخة رياضية تتحول إلى «بيك أب»| صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فيات مولتيبلاي 3X1.. نسخة رياضية تتحول إلى «بيك أب»| صور

فيات مولتيبلاي Multiplay
فيات مولتيبلاي Multiplay
صبري طلبه

تواصل فيات الإيطالية استكشاف أفكار جديدة لتطوير سيارات تتناسب مع أنماط الاستخدام المختلفة، من خلال الكشف عن السيارة الاختبارية مولتيبلاي Multiplay، التي ظهرت ضمن فعاليات معرض باريس للسيارات 2026. 

وتقدم السيارة تصورًا يجمع بين الرحابة المخصصة للعائلات، والطابع الرياضي لسيارات SUV، والعملية المرتبطة بشاحنات البيك أب، وهو ما يفسر وصفها بأنها سيارة 3 في 1، ولا تقتصر الفكرة على اختلاف التصميم الخارجي، إذ تعتمد المركبة على بنية تسمح بتغيير الجزء الخلفي وفقًا لطبيعة الاستخدام.

فيات مولتيبلاي Multiplay

تصميم فيات مولتيبلاي Multiplay

تعتمد مولتيبلاي على نظام أطلقت عليه فيات اسم Metamorfosi، يرتبط بالعمود الخلفي للهيكل ويسمح بتحريك الوحدة الخلفية على مسارات مخصصة. 

وتتيح هذه الآلية الانتقال من التكوين العائلي الذي يستوعب 6 ركاب مع مقعد إضافي متعدد الاستخدامات، إلى هيئة بيك أب بـ 4 مقاعد وصندوق تحميل مكشوف، وذلك عبر عدد محدود من الخطوات.

فيات مولتيبلاي Multiplay

وتظهر السيارة بهيكل يجمع بين الملامح العملية والخطوط ذات الطابع الرياضي، مع واجهة أمامية عصرية تتضمن وحدات إضاءة LED متعددة على مفهوم البيكسلات.

وتبرز العجلات الرياضية التي تجمع بين اللونين الفضي والأسود، مع شعار فيات في المنتصف، بينما تضيف النوافذ ذات التصميم غير التقليدي والمرايا الجانبية الكهربائية تفاصيل تتماشى مع طبيعة النموذج الاختباري، مع الطول الإجمالي للسيارة الذي يبلغ نحو 4.45 متر.

فيات مولتيبلاي Multiplay

تجهيزات فيات Multiplay

تضم المقصورة مقاعد بكسوة قماشية، مع اهتمام بتوفير مساحة مناسبة للعائلة، فيما تقدم السيارة مفهومًا لمقعد إضافي يحمل اسم Petsenger Seat، يمكن استخدامه بطرق مختلفة، منها تخصيص مساحة للحيوانات الأليفة أو الاستفادة منه كطاولة صغيرة أو وحدة تخزين.

فيات مولتيبلاي Multiplay

وتستكشف السيارة الاختبارية حلولًا رقمية تندمج مع تصميم لوحة القيادة، من بينها شاشة مدمجة، وأنظمة التكييف والصوت والسلامة، وتوضح فيات أن مولتيبلاي تمثل منصة لاختبار أفكار وحلول يمكن الاستفادة منها في تطوير سياراتها مستقبلًا.

فيات مولتيبلاي Multiplay مولتيبلاي Multiplay سيارة مولتيبلاي Multiplay الاختبارية

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