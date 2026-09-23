مع بعض التعديلات.. تحويل فيات توبولينو إلى وحش فائق السرعة

كشفت شركة التصميم الإيطالية «GFG Style» بالتعاون بين المصمم فابريزيو جيوجيارو ورجل الأعمال لابو إلكان عن طرازين اختباريين يعتمدان على سيارة «فيات توبولينو» (Fiat Topolino) الكهربائية الصغيرة، تحت اسِمَي «Top. L» و«Top. J».

ويعد هذا المشروع أول تعاون بين الطرفين منذ مغادرة إلكان لشركة «كاراج إيطاليا»، حيث استهدفا تقديم رؤية مبتكرة تؤكد أن الشغف بابتكار السيارات لا يرتبط بأرقام الأحصنة العالية، بل بالهوية التصميمية والتعبير الإبداعي.

تصميم «Top. L» المكشوف وزوايا «Top. J» المبتكرة

تأتي النسخة الأولى «Top. L» (المستوحاة من كلمة Love) كسيارة سبيدستر رياضية مكشوفة بمقعدين، حيث جرى الاستغناء عن السقف والزجاج الجانبي واستبداله بزجاج أمامي قصير يدور حول المقصورة.

واستبدلت الأبواب الجانبية بحبال قماشية شبيهة بتلك المستخدمة في فئة «دولتشي فيتا»، مع اعتماد طلاء خارجي باللونين الأزرق والأخضر مستوحى من سيارة «فيراري 166 MM» موديل 1950 التي تعود ملكيتها سابقًا لرائد الصناعة جياني أنييلي.

أما نسخة «Top. J» (المستوحاة من كلمة Joy)، فتقدم معالجة استثنائية لمساحة الركاب عبر إضافة مقعدين خلفيين يتجهان إلى الخلف فوق الصندوق الخلفي، مما يسمح بنقل 4 ركاب داخل هيكل مدمج يقل طوله عن 3 أمتار.

الأداء الميكانيكي ومواصفات المنظومة الكهربائية

وتعتمد المركبتان على نفس المنظومة الميكانيكية لسيارة فيات توبولينو القياسية المخصصة للقيادة داخل المدن، حيث تعمل بمحرك كهربائي واحد يولد قوة 8 أحصنة (6 كيلوواط)، متصل ببطارية بسعة 5.5 كيلوواط/ساعة.

وتوفر هذه المنظومة المخصصة لفئة المركبات الرباعية الخفيفة مدى قيادة يصل إلى 75 كم في الشحنة الواحدة، مع سرعة قصوى محددة لملائمة النقل الحضري.

ويشير الاستوديو إلى أن هذا المشروع يظل نموذجًا فريدًا لاستكشاف حلول التصميم دون وجود خطة فورية للإنتاج التجاري الموسع.