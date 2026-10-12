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نائب رئيس المركز الثقافي الروسي: موسكو تريد سلامًا دائمًا في أوكرانيا لا هدنة مؤقتة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نائب رئيس المركز الثقافي الروسي: موسكو تريد سلامًا دائمًا في أوكرانيا لا هدنة مؤقتة

الدكتور عباس حبيش، نائب رئيس المركز الثقافي الروسي
الدكتور عباس حبيش، نائب رئيس المركز الثقافي الروسي
محمود زيدان

قال الدكتور عباس حبيش، نائب رئيس المركز الثقافي الروسي، إن روسيا لا ترغب في التوصل إلى هدنة مؤقتة بشأن استهداف منشآت الطاقة، بل تسعى إلى تحقيق سلام دائم، معتبرًا أن أسلوب تعامل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجعل قبول موسكو باتفاق لوقف الهجمات على منشآت الطاقة أمرًا صعبًا.

وأضاف في مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ ترامب طلب من زيلينسكي 6 مرات عدم استهداف محطات النفط والتكرير الروسية، لكنه لا يتوقع أن تتجاوز أي هدنة محتملة توقفًا مؤقتًا لمدة أسبوع.

ولفت إلى أن الرئيس الروسي قد يقدم لترامب- لأسباب تكتيكية- هدنة محدودة تتزامن مع إحدى المناسبات، لكنه لا يرجح استمرارها لفترة أطول. 

وأشار إلى أن المجتمع الروسي انتظر طويلًا قبل اتخاذ القيادة الروسية قرارًا بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة على الأراضي الأوكرانية، مؤكدًا أن موسكو لا تجعل موقفها من الحرب مرهونًا برغبات ترامب أو توجهاته.

وفيما يتعلق بتأثير تصريحات ترامب بشأن تغيير الرئيس الأوكراني على المفاوضات؛ قال حبيش إن زيلينسكي لم يتلقَّ اتصالًا من الرئيس الأمريكي خلال الساعات التي أشار إليها.

ونوه بأن ترامب لم يتحدث صراحة عن إجراء انتخابات في أوكرانيا، وإنما دعا إلى استبدال زيلينسكي بشخص آخر يرى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق معه، مؤكدًا، أنّ هناك أطرافًا أوروبية تقف وراء زيلينسكي ولا تريد لترامب تحقيق الانتصار في أي من الحروب التي يخوضها.

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