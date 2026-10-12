المعتدي سيدفع الثمن غاليا.. تركي آل الشيخ للمصريين: مشاعركم مقدرة وأعرف مدى حبكم لبلدي

وجّه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة شكر وتقدير إلى المصريين، بعد تلقيه العديد من المكالمات والرسائل من فنانين ورياضيين ومثقفين وإعلاميين وأصدقاء، أعربوا خلالها عن تضامنهم مع المملكة في أعقاب الهجمات التي تعرضت لها.

تركي آل الشيخ: محبتكم معلومة ومشاعركم مقدرة

ونشر تركي آل الشيخ رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيها: «تلقيت سيلا من المكالمات والرسائل من أهلي في مصر الحبيبة، من فنانين ورياضيين ومثقفين وإعلاميين وأصدقاء، محبتكم معلومة ومشاعركم مقدرة، وأعرف مدى حبكم لبلدي، كما هو الحال لحبي لمصر وأهلها.. بلدي تعرضت لعدوان غاشم سيدفع ثمنه المعتدي غاليًا».

وتعكس رسالة آل الشيخ عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين المصري والسعودي، وما تربطهما من روابط تاريخية ومواقف متبادلة من التضامن والمساندة، في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.

تقارير متداولة بشأن هجمات استهدفت مطارات سعودية

ويأتي تعليق تركي آل الشيخ بالتزامن مع تداول تقارير ومعلومات بشأن هجمات استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض، السبت الماضي، وما تردد عن سقوط قتلى ومصابين جراء تلك الأحداث.

وبحسب المعلومات المتداولة، أسفرت الهجمات عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 309 آخرين، فيما لم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من صحة هذه الحصيلة أو تفاصيل الواقعة.

وأشارت التقارير المتداولة إلى أن قائمة القتلى تضم أربعة سعوديين، وشخصين من بنجلاديش، ومواطنًا واحدًا من كل من الولايات المتحدة والأردن وفلسطين وسوريا والسودان ومصر، بينما بلغ عدد المصابين، وفقًا للمعلومات ذاتها، 309 أشخاص.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات الإقليمية، وتداول مقاطع فيديو ومعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تداعيات الهجمات، الأمر الذي أثار حالة من القلق والتفاعل بين المتابعين.