قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي السعودي يهزم الوصل في دوري أبطال آسيا
المتحف المصري الكبير يوثق أعمال تنظيف تمثال رمسيس الثاني العملاق.. صور
غرامة بسبب سيارة ماكلارين وحذاء جديد في التدريبات.. مرموش يخطف الأنظار في إنجلترا
هالة صدقي: أنا صريحة جدا ومش هتغير.. والحقيقة ممكن تضايق في البداية
مطار أسوان يجتاز تفتيش سلطة الطيران المدني لتجديد الاعتماد
استخراج جواز السفر 2026.. الخطوات والأوراق المطلوبة والرسوم
فيات مولتيبلاي 3X1.. نسخة رياضية تتحول إلى «بيك أب»| صور
بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الجيش الرواندي
خبير عسكري: السعودية قادرة على مواجهة الحوثيين.. والحروب ذات البعد الأيديولوجي تطول
نائب رئيس المركز الثقافي الروسي: موسكو تريد سلامًا دائمًا في أوكرانيا لا هدنة مؤقتة
غياب بنتايج.. قائمة الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا
الزمالك يعلن قائمته لمواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا.. وغياب بنتايج للإصابة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المعتدي سيدفع الثمن غاليا.. تركي آل الشيخ للمصريين: مشاعركم مقدرة وأعرف مدى حبكم لبلدي

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

وجّه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة شكر وتقدير إلى المصريين، بعد تلقيه العديد من المكالمات والرسائل من فنانين ورياضيين ومثقفين وإعلاميين وأصدقاء، أعربوا خلالها عن تضامنهم مع المملكة في أعقاب الهجمات التي تعرضت لها.

تركي آل الشيخ: محبتكم معلومة ومشاعركم مقدرة

ونشر تركي آل الشيخ رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيها: «تلقيت سيلا من المكالمات والرسائل من أهلي في مصر الحبيبة، من فنانين ورياضيين ومثقفين وإعلاميين وأصدقاء، محبتكم معلومة ومشاعركم مقدرة، وأعرف مدى حبكم لبلدي، كما هو الحال لحبي لمصر وأهلها.. بلدي تعرضت لعدوان غاشم سيدفع ثمنه المعتدي غاليًا».

وتعكس رسالة آل الشيخ عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين المصري والسعودي، وما تربطهما من روابط تاريخية ومواقف متبادلة من التضامن والمساندة، في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.

تقارير متداولة بشأن هجمات استهدفت مطارات سعودية

ويأتي تعليق تركي آل الشيخ بالتزامن مع تداول تقارير ومعلومات بشأن هجمات استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض، السبت الماضي، وما تردد عن سقوط قتلى ومصابين جراء تلك الأحداث.

وبحسب المعلومات المتداولة، أسفرت الهجمات عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 309 آخرين، فيما لم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من صحة هذه الحصيلة أو تفاصيل الواقعة.

وأشارت التقارير المتداولة إلى أن قائمة القتلى تضم أربعة سعوديين، وشخصين من بنجلاديش، ومواطنًا واحدًا من كل من الولايات المتحدة والأردن وفلسطين وسوريا والسودان ومصر، بينما بلغ عدد المصابين، وفقًا للمعلومات ذاتها، 309 أشخاص.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات الإقليمية، وتداول مقاطع فيديو ومعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تداعيات الهجمات، الأمر الذي أثار حالة من القلق والتفاعل بين المتابعين.

تركي آل الشيخ المملكة العربية السعودية المصريين رسال تركي الشيخ للمصريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية واللياقة البدنية أمام طلابه|صور

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

الإيجار القديم

رسالة هامة من الحكومة.. هل يحق للمالك طرد المستأجر بعد 7 سنوات؟

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات

السفارة المصرية بالرياض

سفارة مصر لدى السعودية تصدر بيانا لأبناء الجالية بشأن رحلات الطيران

إمام عاشور

إمام عاشور يكرر اعتذاره لـ معتمد جمال لهذا السبب

الدكتورة منار غانم

الأرصاد: أمطار رعدية ومنخفض جوي يغيران حالة الطقس بدءًا من بعد غد

راندة المنشاوي

تجديد الإيجار أو تعديل القيمة.. وزيرة الإسكان تكشف بدائل إخلاء شقق الايجار القديم

ترشيحاتنا

ميدو

ميدو يفتح النار على لاعبي الزمالك بعد خسارة القمة: ما حدث جناية كروية

حسين عبد اللطيف

حسين عبد اللطيف يعلن قائمة منتخب الناشئين في كأس الخليج

بنتايج

ضربة جديدة للزمالك.. بنتايج يغيب عن مواجهة الجيش الرواندي بسبب الإصابة

بالصور

من السرحان للتشنجات.. علاج مختلف أنواع الصرع بالأكل| وهذه الأنظمة الغذائية الأنسب

الصرع
الصرع
الصرع

بعد سحبها من السوق مرتين.. النودلز تثير الجدل في بريطانيا

النودلز
النودلز
النودلز

دنيا سامي تثير الجدل بـ فستان جريء

دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ

روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها

فيديو

بكاء محمد منير

«عجّزت يا نجم».. حقيقة صادمة وراء بكاء محمد منير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد