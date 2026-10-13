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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الشباب والرياضة: 26 ميدالية حصيلة إنجاز منتخب مصر في بطولة الكانوي والكاياك الأفريقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
البهى عمرو

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن تتويج منتخب مصر في بطولة أفريقيا للكانوي والكاياك يمثل إنجازًا كبيرًا يضاف إلى سجل الرياضة المصرية، بعدما حصد 26 ميدالية، بواقع 17 ذهبية و5 فضيات و4 برونزيات، متقدمًا بفارق 10 ميداليات ذهبية على جنوب أفريقيا، صاحبة المركز الثاني، وسط مشاركة أكثر من 150 رياضيًا من الدول الأفريقية.

وأوضح الشاذلي، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذا التفوق ليس وليد الصدفة، بل يأتي امتدادًا لهيمنة مصر على منافسات اللعبة قاريًا خلال بطولات أعوام 2019 و2021 و2023، بمختلف السباقات والفئات.

وقال إن الرياضة المصرية حققت نحو 22 ألف ميدالية منذ عام 2014، مؤكدًا استمرار دعم وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الاتحاد المصري للكانوي والكاياك، لإعداد اللاعبين واللاعبات وتعزيز قدرتهم على المنافسة وتحقيق إنجازات قارية وعالمية.

وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة منتخب مصر بطولة الكانوي الرياضة

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