وزير الشباب يفتتح المرحلة الأولى من نادي "O West" الرياضي بـ 6 أكتوبر

افتتح جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، المرحلة الأولى من نادي "O West" الرياضي بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات الرياضية الوطنية والدولية، وممثلي الجهات الحكومية، وقيادات أوراسكوم للتنمية وأوراسكوم العقارية، وBlue Ribbon المسؤولة عن تشغيل النادي، وذلك في إطار التوسع في تطوير المنشآت الرياضية والاجتماعية وتعزيز فرص ممارسة الرياضة بمختلف فئات المجتمع.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته في الافتتاح، أهمية وجود الأندية والمنشآت الرياضية داخل المجتمعات السكنية المتكاملة، لما توفره من بيئة مناسبة لممارسة الرياضة، وتنمية قدرات الأطفال والشباب، وإتاحة مساحات آمنة ومفيدة للأسر لقضاء أوقاتهم وممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية.

وقال جوهر نبيل: «نحرص في وزارة الشباب والرياضة على تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات تقدم خدمات رياضية واجتماعية متكاملة، وتسهم في نشر ممارسة الرياضة باعتبارها أسلوب حياة، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين مختلف فئات المجتمع».

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن دور الرياضة لا يقتصر على المنافسات والبطولات وتحقيق الإنجازات، بل يمتد ليصبح جزءًا من الحياة اليومية للمواطنين، مشيرًا إلى أن تكامل جهود الدولة والقطاع الخاص يمثل عنصرًا مهمًا في التوسع في تقديم الخدمات الرياضية وإتاحتها لشرائح مجتمعية أوسع.

وأشار جوهر نبيل، إلى أهمية أن تسهم الأندية الجديدة في اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها منذ الصغر، وتوفير الفرص اللازمة أمام النشء والشباب لتطوير قدراتهم، مؤكدًا أن إعداد الأبطال يبدأ من إتاحة أماكن مناسبة للممارسة، وتوفير الدعم والتشجيع اللازمين لصقل المواهب.

وأوضح وزير الشباب والرياضة: «نتطلع إلى أن تمثل الأندية والمنشآت الرياضية الجديدة بيئة حاضنة لاكتشاف المواهب ورعايتها، وأن تتيح للأطفال والشباب فرصة ممارسة الرياضة وتطوير قدراتهم، بما يسهم في إعداد أبطال جدد قادرين على تمثيل مصر في البطولات العالمية والأولمبية»، مؤكدًا أن توفير الفرص المناسبة أمام المواهب الناشئة وتشجيعها يمثلان ركيزة أساسية في إعداد أجيال جديدة من الرياضيين القادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات.

وفي ختام كلمته، أعرب جوهر نبيل عن تقديره لشركة أوراسكوم للتنمية وجميع القائمين على تنفيذ المشروع، متمنيًا أن يمثل النادي إضافة للمنشآت الرياضية والاجتماعية، وأن يكون مساحة تجمع الأسر والشباب، وتسهم في تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة واكتشاف مواهب جديدة.

من جانبه، أكد الدكتور إسكندر طعمه، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية مصر، أن افتتاح المرحلة الأولى من نادي "O West" الرياضي يمثل محطة رئيسية في تطور المدينة، ويجسد التزام الشركة بتطوير مرافق تعزز جودة الحياة، مشيرًا إلى أن النادي يمتد بمرحلتيه على مساحة إجمالية تبلغ 26 فدانًا، باستثمارات بمليارات الجنيهات عبر المرحلتين.

وأضاف طعمه: «حرصنا منذ بداية تطوير "O West" على أن تكون الرياضة إحدى ركائز رؤيتنا، إلى جانب السكن والتعليم والخدمات، بما يلبي احتياجات السكان اليومية».

وتابع: «نطمح إلى أن يكون النادي جزءًا من الحياة اليومية للسكان وأسرهم، يمنحهم فرصًا لممارسة الرياضة وتطوير مهاراتهم وقضاء الوقت معًا. ومع تولي Blue Ribbon تشغيل النادي، نتطلع إلى تقديم تجربة تدعم أسلوب حياة نشطًا وتواكب احتياجات المجتمع على المدى الطويل».

من جانبه، قال معتز الإتربي، الرئيس التنفيذي لشركة Blue Ribbon، إن نجاح أي منظومة رياضية لا يُقاس فقط بحجم المنشآت أو تنوع الأنشطة، وإنما بقدرتها على خلق تجربة مستدامة لها تأثير حقيقي على المجتمع.

وأضاف: «نؤمن بأن نجاح أي منظومة رياضية لا يُقاس فقط بحجم المنشآت أو تنوع الأنشطة، وإنما بقدرتها على خلق تجربة مستدامة لها تأثير حقيقي على المجتمع، ومن هنا تأتي أهمية شراكتنا مع "O West"، التي تمثل بالنسبة لنا نموذجًا جديدًا للتكامل بين التطوير العمراني وجودة الحياة، حيث نعمل على توظيف خبراتنا في إدارة وتشغيل المنشآت الرياضية لبناء تجربة تتطور باستمرار مع احتياجات المجتمع».

وأشار الإتربي ، إلى تطلع الشركة لأن تمثل هذه الشراكة خطوة نحو ترسيخ نموذج أكثر تطورًا لإدارة الرياضة في مصر، يضع الجودة والاستدامة وتطوير الكوادر في صميم التجربة الرياضية.

ويمتد نادي "O West" الرياضي بمرحلتيه على مساحة إجمالية تبلغ 26 فدانًا، بواقع 17 فدانًا للمرحلة الأولى و9 أفدنة للمرحلة الثانية، ليقدم مجموعة متنوعة من المنشآت والأنشطة الرياضية والاجتماعية التي تستهدف مختلف الأعمار، وتجمع بين الرياضة واللياقة البدنية والترفيه والتفاعل المجتمعي.

وتضم المرحلة الأولى تراكًا للجري، و8 ملاعب للإسكواش، و5 ملاعب للبادل، وملعبين لكرة السلة، وحمام سباحة أوليمبيًا، وحمامي سباحة بطول 25 مترًا لكل منهما، أحدهما داخلي والآخر خارجي، إلى جانب حمام سباحة للأطفال، وملعب لكرة القدم الخماسية، وملعب لكرة القدم بمشاركة 11 لاعبًا، ومنطقة للياقة البدنية في الهواء الطلق.

كما تشمل المرحلة الأولى مبنى TRAX، الذي تبلغ مساحته المبنية 2,500 متر مربع، ويقدم برنامجًا متخصصًا لتطوير المهارات الحركية والرياضية للأطفال بدءًا من سن الثالثة، وتعريفهم بمجموعة متنوعة من الرياضات قبل التخصص.

وتتولى شركة Blue Ribbon تشغيل النادي وتقديم برامجه الرياضية لمختلف الأعمار والمستويات، إلى جانب برنامج Blue Ribbon College لتطوير المدربين والارتقاء بكفاءاتهم المهنية.

وتشهد المرحلة الثانية أعمال التطوير حاليًا، وتبلغ مساحتها المبنية 6,139 مترًا مربعًا، وتضم 7 مبانٍ. ومن المخطط أن تشمل حمام سباحة ترفيهيًا، وملاعب للبادل بول «Padbol» والبيكل بول «Pickleball» والتنس، إلى جانب مجمع رياضي، على أن يُعلن الجدول الزمني النهائي للتسليم وأي مرافق إضافية بعد اعتمادها.