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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإسكندرية تستعد لاستضافة البطولة الأفريقية لكمال الأجسام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

أنهت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية استعداداتها الفنية واللوجستية لاستضافة البطولة الأفريقية لكمال الأجسام واللياقة البدنية، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، بالصالة المغطاة بنادي الاتحاد السكندري، بمشاركة عدد من أبطال اللعبة من مختلف الدول الأفريقية، وبحضور الدكتور رافائيل سانتونجا، رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية.

متابعة التجهيزات الجارية بالصالة المغطاة بنادي الاتحاد السكندري

وفي إطار الاستعدادات لاستضافة الحدث الرياضي، التقى الدكتور وليد عبدالعزيز رفاعي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي لكمال الأجسام، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، لبحث الترتيبات التنظيمية والفنية واللوجستية اللازمة لإقامة البطولة.

وتناول اللقاء متابعة التجهيزات الجارية بالصالة المغطاة بنادي الاتحاد السكندري، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان توفير الإمكانات اللازمة لاستقبال الوفود المشاركة وتنظيم المنافسات وفقًا للمعايير المطلوبة، بما يسهم في خروج البطولة بصورة تنظيمية مشرفة.

وأكدت الاستعدادات الجارية أهمية الحدث في تعزيز مكانة الإسكندرية على خريطة الرياضة الأفريقية والدولية، ودعم قدرتها على استضافة البطولات الكبرى، في ظل ما تمتلكه من منشآت رياضية وإمكانات تنظيمية تؤهلها لاستقبال المنافسات القارية.

وتأتي استضافة البطولة الأفريقية لكمال الأجسام واللياقة البدنية في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط الحركة الرياضية بالإسكندرية، وتعزيز التعاون مع الاتحادات الرياضية، وإتاحة الفرصة أمام أبطال القارة للتنافس في أجواء رياضية منظمة، بما يدعم انتشار اللعبة ويرسخ مكانة المدينة وجهةً لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

الإسكندرية مديرية الشباب والرياضة البطولة الإفريقية كمال الأجسام اللياقة

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