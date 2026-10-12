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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشباب والرياضة تطلق المبادرة الوطنية "مليون مبرمج مصري" بالتعاون مع مصر الخير

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
عبدالله هشام

اطلقت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومؤسسة مواهب، المبادرة الوطنية "مليون مبرمج مصري"، باعتبارها مشروعًا قوميًا يستهدف تأهيل مليون مواطن مصري بمهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الحديثة.

في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لتمكين الشباب رقميًا وتنمية مهاراتهم التكنولوجية، وتعزيز قدراتهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل،

وتهدف المبادرة إلي إعداد كوادر رقمية مؤهلة وقادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، ودعم جهود التحول الرقمي في مصر، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال إتاحة فرص التعلم والتدريب في مجالات البرمجة والتكنولوجيا الحديثة، وتنمية المهارات الرقمية لدى النشء والشباب.

وتعتمد المبادرة على منصة إلكترونية متكاملة تتيح للمستفيدين التعلم والتدريب والتقييم والحصول على الشهادات الرقمية، إلى جانب المشاركة في المسابقات التقنية، بما يسهم في اكتشاف المواهب الرقمية وتنمية قدراتها، وتأهيلها للتعامل مع التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وتتضمن المبادرة أربعة برامج رئيسية، هي: "مستكشفو مصر"، و"مبتكرو مصر"، و"مطورو مصر"، و"قادة مصر"، وتستهدف الفئات العمرية من 8 إلى 30 عامًا، من خلال برامج تدريبية تمتد لمدة شهرين، بإجمالي 24 ساعة تدريبية لكل برنامج.

وتأتي المبادرة في إطار توجه وزارة الشباب والرياضة نحو توسيع قاعدة المستفيدين من برامج التأهيل الرقمي، والاستثمار في طاقات النشء والشباب، وإكسابهم المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل، بما يعزز فرصهم في المنافسة والابتكار والمشاركة الفاعلة في مسيرة التحول الرقمي والتنمية المستدامة.

وزارة الشباب والرياضة مليون مبرمج مصري وزير الرياضة جوهر نبيل مصر الخير

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