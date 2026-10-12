مباحثات روسية لبنانية.. لافروف يجدد دعم بلده لسيادة لبنان

قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد دعم بلاده لوحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها، مشيرًا إلى معاناة أكثر من مليون لبناني من تداعيات الأزمة الإنسانية الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأوضح مشيك، أن لافروف شدد على متانة العلاقات بين موسكو وبيروت، مؤكدًا استعداد روسيا لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية والسياسية للبنان، بعد إرسال مساعدات في أبريل الماضي، كما أشار إلى ارتباط التطورات اللبنانية بالأوضاع العامة في الشرق الأوسط.

وأضاف أن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب استعرض الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلاده منذ عام 2020، في أعقاب انفجار مرفأ بيروت، وما تبعه من أزمات اقتصادية وإنسانية أثرت على الأوضاع الداخلية.