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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لبنان .. إرتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 8954 شهيدا و 30660 جريحا

غارة اسرائلية
غارة اسرائلية
محمود نوفل

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان إرتفاع الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على البلاد  منذ 2 مارس حتى 11 أكتوبر  إرتفاع لـ 4387 شهيدا و 12424 جريحا.

 وأشار البيان إلى أن الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 8 أكتوبر 2023 حتى اليوم ارتفعت إلى 8954 شهيدا و 30660 جريحا.

وفي وقت سابق ؛ تم رصد تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق العاصمة اللبنانية بيروت، في وقت واصل فيه الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي تحليقه فوق مناطق في الجنوب، بالتزامن مع غارات جوية وقصف مدفعي استهدفا عددا من البلدات الجنوبية.

وشن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية، كما أغار على بلدة المنصوري في قضاء صور، التي تعرضت أيضا لقصف مدفعي، فيما استهدفت بلدة مجدل زون مجددا بقصف مدفعي متقطع.


واستهدفت مدفعية الاحتلال وادي زبقين وأطراف بلدة برعشيت، كما طاول القصف أطراف بلدة ميفدون ووادي السلوقي في اتجاه مجدل سلم.

وفي بلدة فرون بقضاء بنت جبيل، أدى انفجار جسم غريب من مخلفات العدوان الإسرائيلي، بالقرب من لبنانيين كانوا يقطفون الزيتون في منطقة وادي الخنازير، إلى سقوط إصابات، من دون تحديد عددها.

لبنان وزارة الصحة اللبنانية العدوان الإسرائيلي على لبنان قضاء النبطية

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