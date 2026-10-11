جيش الاحتلال يطلق صاروخ اعتراض باتجاه هدف جوي مشبوه جنوب لبنان



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ، إطلاق صاروخ اعتراض باتجاه هدف جوي مشبوه تم رصده في المنطقة التي تنتشر فيها قواته في جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال في بيان له، قبل قليل، أُطلق صاروخ اعتراض باتجاه هدف جوي مشبوه تم رصده في المنطقة التي تعمل فيها القوات في جنوب لبنان. ولا تزال نتائج عملية الاعتراض قيد الفحص.

وختم جيش الاحتلال بيانه قائلا : لم تُفعّل الإنذارات وفقًا للسياسة المتبعة.

وفي وقت لاحق ؛ سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق العاصمة اللبنانية بيروت، في وقت واصل فيه الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي تحليقه فوق مناطق في الجنوب، بالتزامن مع غارات جوية وقصف مدفعي استهدفا عددا من البلدات الجنوبية.

وشن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية، كما أغار على بلدة المنصوري في قضاء صور، التي تعرضت أيضا لقصف مدفعي، فيما استهدفت بلدة مجدل زون مجددا بقصف مدفعي متقطع.



واستهدفت مدفعية الاحتلال وادي زبقين وأطراف بلدة برعشيت، كما طاول القصف أطراف بلدة ميفدون ووادي السلوقي في اتجاه مجدل سلم.

وفي بلدة فرون بقضاء بنت جبيل، أدى انفجار جسم غريب من مخلفات العدوان الإسرائيلي، بالقرب من لبنانيين كانوا يقطفون الزيتون في منطقة وادي الخنازير، إلى سقوط إصابات، من دون تحديد عددها.