قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يعين كاتي زاكاريا متحدثة باسم البيت الأبيض
تعليق الدراسة لنهاية اليوم.. زلزال بقوة 7.7 درجة يضرب بنما
تتبعا الضحية بعد خروجه من البنك.. القبض على عاطلين بشبين الكوم سرقا 30 ألف يورو بالإكراه
منتخب مصر مواليد 2009 يواصل تحضيراته استعدادًا لدورة الخليج
الرئاسة الفلسطينية تطالب بجلسة عاجلة لمجلس الأمن وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
شريف فتحي: مصر تمتلك مقومات سياحية تؤهلها لاستقبال أضعاف أعداد السائحين الوافدين إليها
المنتخب الوطنى للباراكانوي ينهي تدريباته وإجراءات التصنيف استعدادا لانطلاق البطولة الأفريقية بالجزائر
أطباء قصر العيني ينجحون في إنقاذ مريض باستخراج مسمار من الجمجمة بالقرب من شرايين المخ
منتخب الشاطئية يخوض مرانه الأول في لواندا قبل مواجهة أنجولا «الأحد»
محافظ قنا: رفع درجة الاستعداد لمواجهة التغيرات الجوية.. وتدابير عاجلة للتعامل مع أي تداعيات
الصحة اللبنانية: إصابة 6 أشخاص في اعتداء إسرائيلي بمحيط حوش السيد علي في الهرمل
أستون مارتن Valhalla 2026.. قدرات خارقة لوحش السرعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قصف إسرائيلي يستهدف بلدات عدة في جنوب لبنان وغارات جوية على أطراف كفرتبنيت

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان، الجمعة، مع تجدد القصف المدفعي والغارات الجوية التي طالت عددًا من البلدات والأودية، وفقًا لما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وأفادت الوكالة بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت، قبل ظهر الجمعة، بلدة المنصوري جنوب لبنان، في أحدث استهداف للمناطق الواقعة بالقرب من الحدود، بالتزامن مع قصف مناطق أخرى خلال ساعات الليل وفجر اليوم.

وفي السياق ذاته، شن الطيران الحربي الإسرائيلي، قرابة الساعة الخامسة صباحًا، غارة جوية استهدفت أطراف بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية، فيما تعرض وادي السلوقي وأطراف بلدات النبطية الفوقا وكفرتبنيت وميفدون لقصف مدفعي خلال الليل.

وامتدت الاستهدافات الإسرائيلية لتشمل وادي زبقين وأطراف بلدتي برعشيت وحداثا، بحسب الوكالة اللبنانية، التي أشارت أيضًا إلى تعرض بلدتي المنصوري ومجدل زون والأودية المجاورة لهما للقصف خلال ساعات الليل.

كما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة فوق بلدتي بيت ليف وصربين، في تحرك تزامن مع استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر على الجبهة اللبنانية، رغم الإعلانات السابقة عن وقف إطلاق النار وتمديده في أكثر من مناسبة، وسط استمرار تسجيل غارات وقصف واستهدافات في مناطق جنوبية.

وكانت المواجهات قد تصاعدت منذ مطلع مارس الماضي، عقب إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، لتشن إسرائيل عمليات عسكرية شملت غارات جوية وقصفًا مدفعيًا، بالتزامن مع توغل قواتها واحتلالها عددًا من البلدات في جنوب لبنان.

ورغم الإعلان عن تفاهمات لوقف إطلاق النار خلال الأشهر الماضية، ظلت مناطق جنوب لبنان تشهد استهدافات متفرقة، ما أبقى الأوضاع الأمنية على الحدود عرضة للتصعيد، في ظل استمرار التوترات بين الجانبين.
 

الاعتداءات الإسرائيلية إسرائيل جنوب لبنان الغارات الجوية المدفعية الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي رسميًا.. الساعة 12:00 يوم جمعة تصبح 11:00 مساء

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم .. موعد اجتماع لجنة تسعير المحروقات

الطقس

الطقس غدًا.. أمطار رعدية تهدد هذه المناطق بالسيول وتحذيرات من ضربات البرق

النائبة الراحلة أماني أبو سحلي

بعد وفاة النائبة أماني أبو سحلي..تعرف على مصير مقعدها الشاغر بمجلس النواب

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع ملحوظ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

صورة أرشيفية

جالي اكتئاب|معلم يستغيث: تحولت لآلة لتصحيح التقييمات والواجبات و"مش لاحق أشرح"

تسونامي

تحذيرات من تسونامي في 8 دول عقب زلزال قوي قبالة سواحل بنما

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-10-2026.. عيار 21 الآن والجنيه الذهب

ترشيحاتنا

فاتن عبد المعبود

بعد إدراج البرلمان الأوروبي الإخوان بقوائم الإرهاب| فاتن عبد المعبود: أوروبا بدأت تسمع كلام مصر

الدكتور خليل فاضل، استشاري الطب النفسي

منها التراكمات النفسية.. 6 عوامل قد تقود إلى الجرائم الأسرية

غزة

تمارا حداد: جهود مصر لتقديم المساعدة للفلسطينيين عظيمة.. والقاهرة تتحرك لإغاثة أهل غزة

بالصور

كيف يمنع معجون الأسنان من التسوس؟.. يحميك من أمراض خطيرة

بكتيريا الفم وعلاقتها بسرطان البنكرياس
بكتيريا الفم وعلاقتها بسرطان البنكرياس
بكتيريا الفم وعلاقتها بسرطان البنكرياس

هل اللانشون يسبب السرطان؟.. حقيقة اللحوم المصنعة

ماذا يحدث للجسم عند تناول اللانشون واللحوم المصنعة؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول اللانشون واللحوم المصنعة؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول اللانشون واللحوم المصنعة؟

بإطلالة الكلاسيكية العصرية.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

طريقة عمل الرز المعمر بالحمام في المنزل.. سر القوام الكريمي والوجه الذهبي

طريقة عمل الرز المعمر بالحمام
طريقة عمل الرز المعمر بالحمام
طريقة عمل الرز المعمر بالحمام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

المزيد