قصف إسرائيلي يستهدف بلدات عدة في جنوب لبنان وغارات جوية على أطراف كفرتبنيت

تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان، الجمعة، مع تجدد القصف المدفعي والغارات الجوية التي طالت عددًا من البلدات والأودية، وفقًا لما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وأفادت الوكالة بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت، قبل ظهر الجمعة، بلدة المنصوري جنوب لبنان، في أحدث استهداف للمناطق الواقعة بالقرب من الحدود، بالتزامن مع قصف مناطق أخرى خلال ساعات الليل وفجر اليوم.

وفي السياق ذاته، شن الطيران الحربي الإسرائيلي، قرابة الساعة الخامسة صباحًا، غارة جوية استهدفت أطراف بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية، فيما تعرض وادي السلوقي وأطراف بلدات النبطية الفوقا وكفرتبنيت وميفدون لقصف مدفعي خلال الليل.

وامتدت الاستهدافات الإسرائيلية لتشمل وادي زبقين وأطراف بلدتي برعشيت وحداثا، بحسب الوكالة اللبنانية، التي أشارت أيضًا إلى تعرض بلدتي المنصوري ومجدل زون والأودية المجاورة لهما للقصف خلال ساعات الليل.

كما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة فوق بلدتي بيت ليف وصربين، في تحرك تزامن مع استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر على الجبهة اللبنانية، رغم الإعلانات السابقة عن وقف إطلاق النار وتمديده في أكثر من مناسبة، وسط استمرار تسجيل غارات وقصف واستهدافات في مناطق جنوبية.

وكانت المواجهات قد تصاعدت منذ مطلع مارس الماضي، عقب إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، لتشن إسرائيل عمليات عسكرية شملت غارات جوية وقصفًا مدفعيًا، بالتزامن مع توغل قواتها واحتلالها عددًا من البلدات في جنوب لبنان.

ورغم الإعلان عن تفاهمات لوقف إطلاق النار خلال الأشهر الماضية، ظلت مناطق جنوب لبنان تشهد استهدافات متفرقة، ما أبقى الأوضاع الأمنية على الحدود عرضة للتصعيد، في ظل استمرار التوترات بين الجانبين.

