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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق بيروت وغارات وقصف مدفعي يستهدفان بلدات جنوب لبنان

تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق بيروت وغارات وقصف مدفعي يستهدفان بلدات جنوب لبنان
تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق بيروت وغارات وقصف مدفعي يستهدفان بلدات جنوب لبنان
أ ش أ

 سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق العاصمة اللبنانية بيروت، في وقت واصل فيه الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي تحليقه فوق مناطق في الجنوب، بالتزامن مع غارات جوية وقصف مدفعي استهدفا عددا من البلدات الجنوبية.

وشن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية، كما أغار على بلدة المنصوري في قضاء صور، التي تعرضت أيضا لقصف مدفعي، فيما استهدفت بلدة مجدل زون مجددا بقصف مدفعي متقطع.

واستهدفت مدفعية الاحتلال وادي زبقين وأطراف بلدة برعشيت، كما طاول القصف أطراف بلدة ميفدون ووادي السلوقي في اتجاه مجدل سلم.

وفي بلدة فرون بقضاء بنت جبيل، أدى انفجار جسم غريب من مخلفات العدوان الإسرائيلي، بالقرب من لبنانيين كانوا يقطفون الزيتون في منطقة وادي الخنازير، إلى سقوط إصابات، من دون تحديد عددها.

تحليق للطيران المسير الإسرائيلي العاصمة اللبنانية بيروت الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي

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