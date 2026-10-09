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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جنوب لبنان.. توغل إسرائيلي في "زوطر الغربية" وتقدم دبابة «ميركافا» باتجاه أطراف إبل السقي

جنوب لبنان.. توغل إسرائيلي في "زوطر الغربية" وتقدم دبابة «ميركافا» باتجاه أطراف إبل السقي
جنوب لبنان.. توغل إسرائيلي في "زوطر الغربية" وتقدم دبابة «ميركافا» باتجاه أطراف إبل السقي
أ ش أ

شهد جنوب لبنان توغلاً لقوة إسرائيلية مؤلفة من عناصر مشاة وجرافة عسكرية من نوع «D9»، لمسافة نحو 50 متراً من نقطة للجيش اللبناني عند خزان بلدة زوطر الغربية في قضاء النبطية.

وعملت الجرافة الإسرائيلية على اقتلاع أشجار الزيتون في المنطقة، في إطار عملية جرف متواصلة منذ أمس.

وفي سياق متصل، رُصد تقدم دبابة إسرائيلية من طراز «ميركافا» انطلاقاً من مدينة الخيام باتجاه أطراف نبع إبل السقي.

وتزامن تحرك الدبابة مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه محيط النبع.

كما سُجّل تحليق لطائرة مسيّرة اسرائيلية على علو منخفض فوق حارة صيدا في منطقة الزهراني.

قوة إسرائيلية جرافة عسكرية نقطة للجيش اللبناني زوطر الغربية في قضاء النبطية الجرافة الإسرائيلية

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