نواف سلام يجدد تضامن لبنان مع السعودية ويدين التهديدات الحوثية باستهداف مطاراتها

جدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تضامن لبنان الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكداً وقوفه إلى جانبها في كل ما تراه مناسباً من إجراءات للدفاع عن نفسها وحماية شعبها وأمنها وسيادتها، في مواجهة التهديدات المتجددة باستهداف المطارات والأجواء السعودية.

وقال سلام، عبر منصة "إكس" إن التهديدات المتجددة التي أطلقتها جماعة الحوثي اليوم باستهداف المطارات والأجواء السعودية، عقب الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، تكشف عن إصرار الجماعة على مواصلة تهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة.

واعتبر أن هذه التهديدات تشكل زعزعة لأمن المنطقة بأسرها واستقرارها، معرباً عن تضامن لبنان مع الشعب السعودي وقيادته.

كما قدم سلام أحر التعازي إلى عائلات الضحايا الأبرياء الذين سقطوا، مؤكداً مشاركتهم الحزن، ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل.