رئيس وزراء لبنان: اعتداءات الفصائل اليمنية تهدد أمن المنطقة واستقرارها

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، موقف بلاده الرافض للاعتداءات التي تنفذها الفصائل اليمنية، محذرًا من تداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد المخاوف من اتساع نطاق المواجهات.

وشدد على أن استهداف المنشآت المدنية وتهديد أمن الدول من شأنهما زيادة حدة التوتر في المنطقة، بما ينعكس سلبًا على الاستقرار الإقليمي ويضاعف التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه دول المنطقة.

وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية أن التهديدات المتجددة من قبل الفصائل اليمنية باستهداف المطارات والأجواء السعودية، عقب الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، تكشف عن استمرار التهديدات التي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية.

وأكد نواف سلام، عبر حسابه على منصة «إكس»، تضامن لبنان الكامل مع المملكة، قيادةً وشعبًا، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة أي اعتداء يمس أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن هذه الاعتداءات من شأنها زعزعة أمن المنطقة بأسرها واستقرارها، مؤكدًا أهمية احترام سيادة الدول وحماية المنشآت المدنية والحيوية من الاستهداف.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، والذي أثار إدانات عربية ودولية، وسط تحذيرات من التداعيات الأمنية لاستهداف المطارات والمنشآت الحيوية، وما قد يترتب على ذلك من تصعيد إقليمي يهدد الاستقرار في المنطقة.