قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة التضامن تتفقد دار إقامة كبار الفنانين بـ 6 أكتوبر بحضور نقيب الممثلين
وزير التعليم من حلايب: البرمجة والذكاء الاصطناعي أساس المهارات الرقمية.. ونستهدف بناء قدرات الطلاب
تنفيذ 8 غارات على مواقع للفصائل اليمنية في محيط مدينة تعز
ببلاش...القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري
القبض على سائق سيارة نقل صدم شخصا بالمنوفية
وزير العدل يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتلبية احتياجات المواطنين | تفاصيل
أمين البحوث الإسلاميّة لرئيس جامعة الجلالة: الأزهر يقدم خطابا دعويا يستجيب لتحديات العصر
بينهم 3 ألمان.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق الشلالات بالفيوم
وزير خارجية باكستان: إستهداف المدنيين في السعودية تهديد خطير للسلم والأمن الإقليميين
سنة أولى قمة.. وجوه جديدة تظهر في مباراة الأهلي والزمالك.. تعرف على الأسماء
تزويد الطريق السياحي بعدد من الردارات المتحركة
أمين «البحوث الإسلامية»: الأزهر حريص على تقديم خطاب دعوي يناسب احتياجات الشباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء لبنان: اعتداءات الفصائل اليمنية تهدد أمن المنطقة واستقرارها

نواف سلام
نواف سلام
أمنية رشاد الجلوي

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، موقف بلاده الرافض للاعتداءات التي تنفذها الفصائل اليمنية، محذرًا من تداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد المخاوف من اتساع نطاق المواجهات.

وشدد على أن استهداف المنشآت المدنية وتهديد أمن الدول من شأنهما زيادة حدة التوتر في المنطقة، بما ينعكس سلبًا على الاستقرار الإقليمي ويضاعف التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه دول المنطقة.

وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية أن التهديدات المتجددة من قبل الفصائل اليمنية باستهداف المطارات والأجواء السعودية، عقب الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، تكشف عن استمرار التهديدات التي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية.

وأكد نواف سلام، عبر حسابه على منصة «إكس»، تضامن لبنان الكامل مع المملكة، قيادةً وشعبًا، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة أي اعتداء يمس أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن هذه الاعتداءات من شأنها زعزعة أمن المنطقة بأسرها واستقرارها، مؤكدًا أهمية احترام سيادة الدول وحماية المنشآت المدنية والحيوية من الاستهداف.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، والذي أثار إدانات عربية ودولية، وسط تحذيرات من التداعيات الأمنية لاستهداف المطارات والمنشآت الحيوية، وما قد يترتب على ذلك من تصعيد إقليمي يهدد الاستقرار في المنطقة.

الفصائل اليمنية رئيس وزراء لبنان نواف سلام مطار الملك خالد الدولي الرياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

الاهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. والقنوات الناقلة

محمد عبدالناصر

الأهلي يحول القسط الأول من صفقة محمد عبدالناصر خلال أيام

ياسر إبراهيم

رغم تعافيه من الإصابة.. أحمد حسن يكشف سبب استبعاد ياسر إبراهيم من مباراة «القمة»

صبري نخنوخ

محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين في قضية استعراض القوة والبلطجة.. اليوم

عزة رمزي

أول صورة لمضيفة الطيران المصرية شهيدة هجوم مطار الرياض

ترشيحاتنا

الفصائل اليمنية

رئيسة وزراء إيطاليا: اعتداء الفصائل اليمنية على مطار الرياض واستهداف المدنيين غير مقبول

نواف سلام

رئيس وزراء لبنان: اعتداءات الفصائل اليمنية تهدد أمن المنطقة واستقرارها

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

وزير الخزانة الأمريكي: الحصار سيدفع إيران للاستسلام ولا مواجهة عسكرية قبل الانتخابات

بالصور

جمال شعبان يكشف سبب وفاة كابتن خالد مرسي المفاجئة داخل الجيم.. ترك رضيعة عمرها 7 أشهر

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء

كنز لصحتك .. أهمية تناول الجوافة يومياً؟

اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد