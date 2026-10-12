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رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود شراء شركة عقارية لقطعة أرض بمساحة 415 فدانا
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود شراء شركة عقارية لقطعة أرض بمساحة 415 فدانا

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ مراسم توقيع عقود بين شركة تطوير عقاري، وبنكي "الأهلي المصري"، و"مصر"، لشراء قطعة أرض جديدة بقلب السادس من أكتوبر بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة السادس من أكتوبر، لانشاء مشروع عقاري ضخم، حيث تمتد قطعة الأرض على مساحة 415 فدانًا، لتُمثل رابع مشروعات الشركة في غرب القاهرة والعاشر ضمن محفظتها العقارية الإجمالية، هذا ليصبح المشروع الجديد أضخم مشروعات الشركة في غرب القاهرة حتى الآن.

ووقع الاتفاقية كل من المهندس أمين سراج، العضو المنتدب لشركة التطوير العقاري، وكرم صلاح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، المملوكة للبنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وحضر التوقيع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، و محمد الاتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري.

وتجسد الاتفاقية نموذجاً فاعلاً للتعاون بين كبرى المؤسسات المصرفية والقطاع العقاري، بهدف تحقيق تطلعات استثمارية وتوسعات عمرانية جديدة، فضلاً عن الدور الحيوي الذي تضطلع به التحالفات المصرفية في مساندة المطورين الجادين لتحقيق قيمة مضافة للسوق المصرية.

وعقب التوقيع، وجهت المهندسة راندة المنشاوي، التهنئة للبنوك المشاركة بمناسبة التوصل إلى حل لمشكلة ممتدة منذ عشرات السنوات تتعلق بأرض "دريم لاند"، وذلك من خلال دخول شركة التطوير العقاري، لتولي أعمال إنشاء الوحدات السكنية وتمويلها وتسويقها بالمنطقة، بما يسهم في دفع معدلات التنمية بها،

أشار هشام عكاشة إلى أن هذا التعاون يعكس رؤية بنك مصر الهادفة إلى دعم القطاعات الحيوية وتعزيز قدراتها التنافسية، من خلال الاستفادة من الإمكانات المؤسسية والخبرات التشغيلية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى ما تتمتع به السوق المصرية من فرص واعدة للنمو في مجالات الاستثمار العقاري والبنية التحتية والخدمات المتخصصة، بما يستلزم تطوير نماذج تعاون فعالة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة وتواكب تطلعاتهم.

وأكد "عكاشة" استمرار بنك مصر في دعم المبادرات الاستثمارية التي تسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتعزيز مناخ الاستثمار، ودعم مسيرة التنمية المستدامة، في إطار رؤية مصر 2030.

وبدوره أكد محمد الأتربي، أن التعاقد يمثل خطوة استراتيجية في إطار توجه البنك الأهلي المصري لدعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها مجال التنمية العمرانية والقطاع العقاري، لما له من دور في دفع عجلة التنمية والمساهمة في توفير فرص العمل.

وأضاف "الاتربي" أن هذه الخطوة تعزز دور البنكين كمؤسسات وطنية رائدة تدعم الاقتصاد المصري، كما تدعم أداء البنكين والشركات التابعة، مشيراً إلى أن الاستثمار العقاري، من خلال التعاون مع شركات تتمتع بالكفاءة والسمعة الجيدة، يمثل أحد العوامل المهمة لاستدامة المشروعات وتعظيم كفاءة الأصول.

الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء شركة تطوير عقاري العاصمة الجديدة مدبولي

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