تراجع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق

تراجع أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم /الاثنين/ مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية والمحلية ، قابلها عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 70 مليار جنيه، ليبلغ مستوى 4.052 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 39.5 مليار جنيه، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 7.3 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 51613.92 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 4.33% ليبلغ 18421.83 نقطة، وامتدت الانخفاضات إلى مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا، الذي تراجع بنحو 3.52 % ليبلغ مستوى 24525.91 نقطة.