فرنسا: الهجمات على السعودية خطرً لا يمكن قبوله.. وبعثة لدعم قوات الأمن اللبنانية

حذر وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، اليوم، من أن الهجمات التي تستهدف المملكة العربية السعودية تشكل مخاطر لا يمكن قبولها على المنطقة والعالم بأسره، مؤكدًا ضرورة وقفها.

وقال بارو، لدى وصوله إلى اجتماع مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، إن فرنسا أدانت بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا، من بينهم مواطنة فرنسية أصيبت بجروح خطيرة.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي اعتماد مبدأ إيفاد بعثة لدعم قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة اللبنانية، موضحًا أن البعثة ستضطلع بعدد من المهام على مدى فترة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وأشار إلى أن مهام البعثة، في شقها العسكري، ستشمل تعزيز أمن الحدود، وتأمين المجال البحري، ومكافحة الطائرات المسيرة، فيما يتمثل شقها المدني في دعم الشرطة اللبنانية في أداء مهامها اليومية، التي يضطلع بها الجيش اللبناني حاليا على حساب مهامه الأخرى.