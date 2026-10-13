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عناصر من القوات المسلحة المصرية تشارك في مراسم الاحتفال بالذكرى 66 لاستقلال جمهورية قبرص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عناصر من القوات المسلحة المصرية تشارك في مراسم الاحتفال بالذكرى 66 لاستقلال جمهورية قبرص

صورة من مشاركة عناصر القوات المسلحة
صورة من مشاركة عناصر القوات المسلحة
محمد إبراهيم

شاركت عناصر من الشرطة العسكرية المصرية في مراسم الاحتفال بالذكرى السادسة والستين لاستقلال جمهورية قبرص، والتي تضمنت عروضا عسكرية لعدد من الدول المشاركة في الاحتفال.

كما شاركت القوات الجوية المصرية بطائرة نقل عسكرية خلال العرض الجوي، وذلك بحضور الرئيس نيكوس كريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، وعدد من الوفود العسكرية.

وقدمت عناصر القوات المسلحة المصرية أداء راقيا عكس مستواها المتميز ومظهرها المشرف، وحظي بإشادة واسعة من الحضور والدول المشاركة في مراسم الاحتفال.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على المشاركة الفاعلة في مختلف المناسبات الوطنية مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يعزز أواصر التعاون ويدعم الشراكات الاستراتيجية على المستويات كافة.

القوات المسلحة قبرص الشرطة العسكرية القوات الجوية

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عناصر من القوات المسلحة المصرية تشارك في مراسم الاحتفال بالذكرى 66 لاستقلال جمهورية قبرص

صورة من مشاركة عناصر القوات المسلحة
صورة من مشاركة عناصر القوات المسلحة
صورة من مشاركة عناصر القوات المسلحة

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