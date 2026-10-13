عناصر من القوات المسلحة المصرية تشارك في مراسم الاحتفال بالذكرى 66 لاستقلال جمهورية قبرص

شاركت عناصر من الشرطة العسكرية المصرية في مراسم الاحتفال بالذكرى السادسة والستين لاستقلال جمهورية قبرص، والتي تضمنت عروضا عسكرية لعدد من الدول المشاركة في الاحتفال.

كما شاركت القوات الجوية المصرية بطائرة نقل عسكرية خلال العرض الجوي، وذلك بحضور الرئيس نيكوس كريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، وعدد من الوفود العسكرية.

وقدمت عناصر القوات المسلحة المصرية أداء راقيا عكس مستواها المتميز ومظهرها المشرف، وحظي بإشادة واسعة من الحضور والدول المشاركة في مراسم الاحتفال.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على المشاركة الفاعلة في مختلف المناسبات الوطنية مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يعزز أواصر التعاون ويدعم الشراكات الاستراتيجية على المستويات كافة.