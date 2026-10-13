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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

من الساحل الشمالي.. سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت

سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت
سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت
رنا عصمت

شاركت الفنانة سارة سلامه ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام،عده صور بإطلالتها الأخيرة الجريئة الملفتة من الساحل الشمالى خلال قضائها عطلتها الصيفية.

تفاصيل إطلالة سارة سلامة..

وتألقت سارة مرتدية فستانا أبيض مكشوف الاكتاف، وحصدت إطلالات  إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمال سارة سلامة ورشاقتها.

وظهرت سارة سلامة فى هذا الصيف بمجموعة من الإطلالات الملفته ما بين الشفاف والمكشوف من المايوهات أو الفساتين .


 وتعد الفنانة سارة سلامة، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها. 


 كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.


 ومن الناحية الجمالية، تعتمد سارة سلامة في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

إليكم مجموعة من صور الفنانة سارة سلامة…

سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت سارة سارة سلامة صور سارة سلامة

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بالصور

من الساحل الشمالي.. سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت

سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت
سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت
سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت

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