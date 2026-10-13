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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هنا تعيد ارتداء فستان والدتها بعد 13 عامًا من ظهور شيرين عبدالوهاب

هنا تعيد ارتداء فستان والدتها بعد 13 عامًا من ظهور شيرين عبدالوهاب به في دبي
هنا تعيد ارتداء فستان والدتها بعد 13 عامًا من ظهور شيرين عبدالوهاب به في دبي
رنا عصمت

لفتت هنا ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب ، الأنظار بإعادة ارتداء فستان والدتها، الذي ظهرت به قبل 13 عامًا في دبي، في لفتة تحمل الكثير من المعاني والذكريات العائلية.

هنا تعيد ارتداء فستان والدتها 

وجاءت الإطلالة لتجمع بين الحنين إلى الماضي والأناقة ، كشفت عن مدى التشابه بين هنا ووالدتها.

وظهرت هنا بالفستان ذي اللون الأسود والمزين بنقوش حمراء بارزة، مع تصميم مكشوف عند الكتفين وأكمام واسعة، ما منح الإطلالة طابعًا لافتًا، كما أضافت لمسات جمالية بسيطة أبرزت ملامحها، لتعيد تقديم الفستان بروح مختلفة مع الاحتفاظ بتفاصيله الأساسية.

وأثارت هذه اللفتة اهتمام محبي شيرين، لما تحمله من ارتباط بين الأم وابنتها، فضلًا عن عودة إطلالة قديمة إلى الأضواء بعد مرور سنوات طويلة على ظهورها الأول.


وفى هذا التقرير نعرض لكم الصور..

هنا تعيد ارتداء فستان والدتها بعد 13 عامًا من ظهور شيرين عبدالوهاب به في دبي ابنه شيرين شيرين عبد الوهاب هنا ابنه شيرين

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بالصور

هنا تعيد ارتداء فستان والدتها بعد 13 عامًا من ظهور شيرين عبدالوهاب

هنا تعيد ارتداء فستان والدتها بعد 13 عامًا من ظهور شيرين عبدالوهاب به في دبي
هنا تعيد ارتداء فستان والدتها بعد 13 عامًا من ظهور شيرين عبدالوهاب به في دبي
هنا تعيد ارتداء فستان والدتها بعد 13 عامًا من ظهور شيرين عبدالوهاب به في دبي

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