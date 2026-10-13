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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الروبية الهندية تواصل مكاسبها اليوم بعد توسيع القيود المفروضة على معاملات العملات

الروبية الهندية
الروبية الهندية
أ ش أ

واصلت الروبية الهندية مكاسبها اليوم، الثلاثاء، بعدما وسّع البنك المركزي الهندي القيود المفروضة على معاملات العملات بهدف دعم العملة المحلية، التي تواجه ضغوطًا بفعل ارتفاع أسعار النفط وخروج الاستثمارات الأجنبية.

وتفوقت الروبية على نظيراتها الآسيوية خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، إذ ارتفعت بنسبة وصلت إلى 0.8% لتسجل 95.01 روبية مقابل الدولار، بعد صعودها بنسبة 1% أمس، الاثنين، وذلك بعدما وسّع بنك الاحتياطي الهندي القيود المفروضة على أنواع معينة من معاملات المشتقات المالية لتجنب زيادة الضغوط على العملة.

وقال ديليب بارمار، محلل العملات في شركة إتش دي إف سي للأوراق المالية: “لقد تحول الاتجاه السلبي للروبية، على الأقل في الوقت الحالي”.

وأضاف أن التسارع في ارتفاع العملة يرجع إلى تصفية مراكز استثمارية كانت تضغط عليها في السابق، إلى جانب تراجع مستويات السيولة في السوق.

وأوضح بارمار أن نطاق التداول المتوقع للروبية في الوقت الراهن يتراوح ما بين 95.10 و96 روبية مقابل الدولار، مضيفًا أن تجاوز هذا النطاق في اتجاه ارتفاع العملة قد يدفعها إلى مستوى 94.50 روبية للدولار.

وبحسب متعاملين مطلعين على التطورات، دعم البنك المركزي إجراءاته التنظيمية بتدخلات في سوق الصرف الأجنبي؛ ما عزز مكاسب الروبية خلال تعاملات الثلاثاء، ومع ذلك، لا تزال العملة منخفضة بأكثر من 5% منذ بداية العام، لتكون من بين العملات الآسيوية الأضعف أداءً.

وتبرز سلسلة التدخلات التنظيمية التي اتخذها البنك خلال الأيام القليلة الماضية إصراره على الحد من تراجع الروبية، بعدما لم تنجح أول زيادة في أسعار الفائدة منذ نحو 4 سنوات في تغيير مسار العملة بصورة تذكر.

كما تعكس هذه الإجراءات استمرار قلق صانعي السياسات من مخاطر انخفاض الروبية، في ظل ارتفاع أسعار النفط واستمرار تدفقات الأموال الأجنبية الخارجة من الأسهم المحلية.

وفي وقت متأخر من أمس الاثنين، أعلن بنك الاحتياطي الهندي أن البنوك التي لديها وحدات تشغيلية في مركز الخدمات المالية الدولية لن يُسمح لها بتقديم مشتقات مالية مرتبطة بالروبية في الأسواق الخارجية لغير المقيمين إلا لأغراض التحوط.

كما وسّع البنك نطاق تطبيق احتياطي مخاطر النقد الأجنبي الذي استحدثه مؤخرًا، ليشمل الأصول والالتزامات الخاصة بالبنوك نفسها.

وتضاف هذه الإجراءات إلى خطوات اتخذها البنك خلال عطلة نهاية الأسبوع، شملت تخصيص نافذة خاصة لتلبية طلب شركات النفط على الدولار، إلى جانب فرض قيود واسعة على أسواق المشتقات المالية.

وتمثل هذه الإجراءات أقوى تدابير الدفاع عن الروبية التي يتخذها البنك المركزي منذ أزمة الأسواق المعروفة باسم “نوبة الهلع من تقليص التيسير النقدي” في عام 2013، في وقت سجلت فيه العملة مستويات منخفضة جديدة عدة مرات خلال العام الماضي.

ومع ذلك، لا يزال بعض المحللين يتوقعون مزيدًا من الضعف للروبية.

وكتب مايكل وان، كبير محللي العملات في بنك إم يو إف جي في سنغافورة، في مذكرة أن العملة الهندية ستواصل التراجع تدريجيًا لتصل إلى 97.50 روبية مقابل الدولار بحلول الربع المنتهي في سبتمبر من العام المقبل.



 

مايكل وان الروبية الهندية البنك المركزي الهندي

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