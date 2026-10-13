تعليم النواب توافق على منحة بـ2 مليون يورو لدعم تدريس الفرنسية بالمدارس المصرية

شهدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 391 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق شراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن "تنفيذ مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية"، والممول من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، في اجتماع مشترك مع مكتبى لجنتى العلاقات الخارجية والخطة والموازنة.



يتضمن الاتفاق تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، والممول من خلال الوكالة، بمنحة قدرها مليونا يورو، وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية.

وأكدت الحكومة في المذكرة الإيضاحية للاتفاقية أن ذلك يأتي في ضوء حرص مصر وفرنسا على تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي من خلال تمويل تلك المنحة لدعم هذا المشروع وتحديثه وضمان استدامته، والذي يتوافق مع أولويات التعليم الوطنية، وذلك بهدف البناء على ما تحقق خلال المرحلة الأولى منه حيث ساهم في تحديث أساليب التدريس، وتحسين قدرات الطلاب.

وناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اجتماعا مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الثانى للفصل التشريعى الثالث تطبيقاً لنص المادة (45) من اللائحة الداخلية للمجلس.