قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نهائي كأس الخليج.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
دور برد عادي.. أستاذ أمراض صدرية يكشف سبب انتشار الالتهابات الفيروسية
مع تغيرات الجو.. طرق الوقاية من الكحة وحساسية الصدر وتقليل تهيج الشعب الهوائية
لكزس LM.. نسخة عائلية فاخرة بقوة 250 حصانًا
مع ارتفاع أسعار النفط.. ترامب يوسع استخدام «الديزل الأحمر» المعفى من الضرائب
عيار 21 يسجل رقماً جديداً مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟
«الشاباك» يشارك في التحقيق مع مساعد طيار «فلاي دبي» المتهم بمحاولة اختطاف الطائرة
قبل ما تشتري.. مفاجأة بشأن أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة
تخطى 52 جنيها في البنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر
مجرد نقاش فني.. منتخب مصر يكشف حقيقة أزمة حسام حسن وحمزة عبد الكريم
ترامب يعلن تحمّل تكاليف إعلانات الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بمناسبة يومه العالمي.. "تعليم النواب" تطالب بتحسين أوضاع المعلمين المادية وحل ملف معلمي الحصة

الدكتورة أمل عصفور
الدكتورة أمل عصفور

أكدت الدكتورة أمل عصفور، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن المعلم يمثل أحد أهم دعائم العملية التعليمية، مشددة على أن الحديث عن تطوير التعليم لا ينبغي أن يقتصر على تطوير المناهج أو نظم الامتحانات، وإنما يجب أن يبدأ بالاهتمام بالمعلم وتحسين أوضاعه المهنية والمادية وتوفير بيئة عمل مناسبة تساعده على أداء رسالته.

وقالت عصفور، في تصريحات لها بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، أن الاحتفال بالمعلم لا يقتصر على تقدير من يقف أمام السبورة لشرح الدروس، وإنما يمتد إلى تقدير دوره في بناء شخصية الطلاب وفتح أبواب المعرفة أمامهم واكتشاف قدراتهم ومنحهم الثقة، وتعليمهم كيفية التفكير والتعامل مع الآخرين والتعايش داخل بيئتهم التعليمية والمجتمعية.

 عنصر أساسي في نجاح أي منظومة تستهدف تطوير التعليم

وأضافت أن المعلم ليس مجرد منفذ لمنهج دراسي، وإنما هو عنصر أساسي في نجاح أي منظومة تستهدف تطوير التعليم، لافتة إلى أن نجاح جهود إصلاح التعليم سيظل مرتبطًا بعلم المعلم وقدرته واستقراره ودافعيته والبيئة التي يعمل فيها.

وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن تطوير التعليم لا ينبغي أن يبدأ بالمناهج فقط ولا ينتهي عند الامتحانات، وإنما يجب أن يتضمن تساؤلات أساسية حول أوضاع المعلمين، ومدى شعورهم بتقدير جهودهم، وما إذا كانت منظومة التعليم توفر لهم ما يحفزهم على التطوير والعطاء.

وشددت على ضرورة التعامل مع ملف المعلمين باعتباره جزءًا أساسيًا من إصلاح التعليم، والتعامل مع أوضاعهم المهنية والمادية باعتبارها قضية تعليمية ومجتمعية في المقام الأول.

وأشارت عصفور إلى أهمية الاهتمام بأوضاع معلمي الحصة، باعتبارهم يمثلون جزءًا مهمًا من جهود مواجهة العجز في أعداد المعلمين، مؤكدة أهمية وضع رؤية أكثر استقرارًا وعدالة في التعامل مع أوضاعهم المهنية.

وأكدت أن تحفيز المعلم يجب ألا يكون مجرد شعار، موضحة أن المعلم الذي يبذل جهدًا إضافيًا ويطور من نفسه ويواصل دراسته وبحثه العلمي، ويصل إلى درجتي الماجستير أو الدكتوراه، يجب أن يجد في منظومة التعليم ما يشجعه ويقدر هذا الجهد، من خلال حوافز عادلة للتميز والتطوير العلمي والمهني.

ولفتت إلى أنه لا يمكن الحديث عن جودة التعليم بمعزل عن تحسين دخول المعلمين وتوفير بيئة عمل مناسبة تحفظ كرامتهم وتساعدهم على أداء رسالتهم، مؤكدة أن المعلم المستقر مهنيًا واجتماعيًا هو الأقدر على منح طلابه من وقته وجهده وطاقته.

وقالت عصفور: «من هذا المنطلق، ومن خلال دوري البرلماني وعضويتي بلجنة التعليم، فإن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا أكبر بملف المعلمين والبيئة التعليمية التي يعملون فيها، من خلال استخدام الأدوات البرلمانية المتاحة لمناقشة هذه الملفات، وطرح الحلول التي تستهدف تحسين أوضاع المعلمين، وتحفيزهم، ودعم التميز، والارتقاء ببيئة العمل داخل مدارسنا».

وأكدت أن المعلم لا يحتاج فقط إلى كلمات الشكر في يوم واحد من كل عام، وإنما يحتاج إلى أن يشعر بأن المجتمع والدولة يقدران رسالته طوال العام.

واختتمت عصفور تصريحاتها بالقول: «قد لا تتذكر كل الأجيال أسماء معلميها، لكنها بالتأكيد تتذكر أثرهم»، موجهة التهنئة إلى معلمي مصر بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، ومؤكدة أنهم أحد أهم صناع مستقبل الوطن.

الدكتورة أمل عصفور عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب العملية التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

هجيب الكوتشي مش ههرب.. تفاصيل صادمة في قـ.تل عامل لزوجته بجلسة صلح داخل مسجد بالعجوزة

محمد الشناوي وشوبير

سيد عبد الحفيظ حسمها.. رفض جلسة تقريب وجهات النظر بين الشناوي وشوبير في الأهلي

صورة أرشيفية

بعد وفاة باحثة وحجر 200 شخص.. أمريكا تحذر: مرض غامض في روسيا قد ينتشر سريعًا

ارتفاع أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟

أسعار الطماطم

قبل ما تشتري.. مفاجأة بشأن أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة

سعر الذهب في مصر

انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر

آبي أحمد

الاستفزاز الإثيوبي مستمر.. المنفذ البحري أولوية آبي أحمد بعد إعادة تنصيبه رئيسا للوزراء

النائب أحمد السنجيدي

«العدادات الكودية» تشعل البرلمان.. استجواب لوزير الكهرباء بشأن الرسوم والدعم التمويني

ترشيحاتنا

محفوظ طه أحد أبطال حرب أكتوبر

أحد أبطال حرب أكتوبر يكشف أسرار قصف رمانة وبالوظة

اللواء بحري أركان حرب محفوظ طه

أحد أبطال أكتوبر يكشف تفاصيل أسر الضفادع البشرية الإسرائيلية في 67

حرب أكتوبر

215 ألف وثيقة سرية.. اللواء محمد قشقوش يكشف أسرار التخطيط لحرب أكتوبر

بالصور

بإطلالة جذابة.. جيهان الشماشرجي تتألق في شوارع باريس

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

مع تغيرات الجو.. طرق الوقاية من الكحة وحساسية الصدر وتقليل تهيج الشعب الهوائية

الكحة
الكحة
الكحة

سوسن بدر: أبحث دائمًا عن الاختلاف.. ونفرتيتي الشخصية الأقرب إلى قلبي |حوار

سوسن بدر
سوسن بدر
سوسن بدر

بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة

بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة
بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة
بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة

فيديو

ياسر إبراهيم إلى بيراميدز

مليون و700 ألف دولار.. ياسر إبراهيم يحدد سعر انتقاله إلى بيراميدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

عادل نصار

عادل نصار يكتب: أكتوبر بين الأمس واليوم.. عندما تتحول دروس الحرب إلى مشروع دولة

المزيد