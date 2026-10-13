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الدفاع الروسية تستهدف مصنعًا للطائرات المسيرة ومستودعا للقطارات بأوكرانيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الروسية تستهدف مصنعًا للطائرات المسيرة ومستودعا للقطارات بأوكرانيا

جندي أوكراني
جندي أوكراني
محمد على

في إطار الحرب الممتدة منذ 2022، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، استهداف القوات الروسية مواقع أوكرانية، تعمل على إمداد القوات الأوكرانية بما تريده في دعم العملية العسكرية لها.

وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية، فقد هاجمت القوات الروسية، مركزًا لوجستيا أوكرانيا للاستخدام المزدوج، ومصنعا للطائرات المسيرة، ومستودعا لصيانة قاطرات السكك الحديدية الداعمة لقوات نظام كييف، وفق توصيف الوزارة الروسية للقوات المناوئة لها.

وأصدرت الوزارة بيانا، وفق "سبوتنيك" الروسية: "نتيجةً للضربات، تضرر مستودع دارنيتسا لصيانة القاطرات في كييف، والذي يُعنى بإصلاح وترميم عربات السكك الحديدية المستخدمة لنقل البضائع العسكرية والبضائع ذات الاستخدام المزدوج المخصصة للقوات الأوكرانية".

كما أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء، بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 16 آخرين في هجمات أوكرانية على منطقة بيلجورود الروسية خلال اليوم الماضي.

وأعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير أكثر من 400 مسيرة أوكرانية فوق العاصمة وضواحيها الليلة الماضية.
 

من جانبها، أفادت خدمة الطوارئ الأوكرانية، صباح اليوم، أن هجوما روسيا استهدف مدينة خاركيف شمال شرقي البلاد أسفر عن تدمير عدد من المباني، وإصابة 11 شخصا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وأعلن الكرملين، أمس الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لوقف استهداف أوكرانيا خلال يوم الانتخابات، إذا أبدت كييف جدية في تنظيمها.

القوات الروسية مركزًا لوجستيا أوكرانيا مصنعا للطائرات المسيرة مستودع دارنيتسا فلاديمير بوتين

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