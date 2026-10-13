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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التلفزيون الإيراني: الأمن يدهم مقرا لخلية إرهابية بزاهدان جنوب البلاد

إيران
إيران
محمد على

قالت السلطات الإيرانية إنه وقعت اشتباكات بين قوات الأمن وما قالت إنهم مسلحون إرهابيون في زاهدان، فيما جرى تفكيك مخبأ إرهابي، وذلك في عملية أمنية لضبط الأمن في البلاد، وفق ما ذكر التلفزيون الإيراني.


فككت قوات الأمن الايراني مخبأً لمسلحين خلال عملية أمنية في منطقة "تشاه أحمد" التابعة لـ "كورين" في مدينة زاهدان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن قوات الأمن تمكنت من تحييد المخبأ في منطقة "تشاه أحمد" بـ "كورين" أثناء العملية.

وقد نُفذت العملية بهدف تطهير المنطقة.

القصاص بحق قاتل جاسم حسينيان

في سياق آخر، أعلن المدعي العام لمركز محافظة هرمزجان عن تنفيذ حكم القصاص بحق قاتل الشهيد جاسم حسينيان، عنصر شرطة المرور في مدينة ميناب.

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن عارف أكبری، المدعي العام والثوري لمركز محافظة هرمزجان، قال إنه بعد استكمال مراحل المحاكمة وإصدار حكم القصاص بحق قاتل الشهيد جاسم حسينيان "عنصر شرطة المرور في مدينة ميناب"، ومصادقة هذا الحكم في محكمة التمييز العليا، نُفذ الحكم المذكور في سجن مدينة ميناب.

وقال المدعي العام والثوري لمركز هرمزجان، في شرحه لتفاصيل هذا الخبر، إنه بعد وقوع حادثة قتل الشهيد الرقيب جاسم حسينيان، عنصر شرطة المرور في مدينة ميناب، صدر حكم مرتكب هذه الجريمة في محكمة الجنايات الأولى في محافظة هرمزغان المتمركزة في مدينة ميناب.

وأوضح أكبری أن التهمة الموجهة إلى المحكوم عليه كانت المباشرة في القتل العمد للشهيد جاسم حسينيان، مضيفاً أنه بعد اعتقال الشخص المذكور، ومع استكمال التحقيقات والإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، أُرسل ملفه بقرار الاتهام وأمر الجلب إلى محكمة الجنايات الأولى في محافظة هرمزجان المتمركزة في مدينة ميناب للنظر فيه.

التلفزيون الإيراني الأمن مقرا خلية إرهابية بزاهدان جنوب البلاد

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