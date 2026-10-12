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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعثة منتخب مصر للتجديف الشاطئي تغادر إلى الصين للمشاركة في بطولة العالم

بعثة منتخب مصر للتجديف الشاطئي
بعثة منتخب مصر للتجديف الشاطئي
حسام الحارتي

غادرت بعثة المنتخب المصري للتجديف الشاطئي مطار القاهرة الدولي متجهة إلى الصين استعدادا للمشاركة في نهائيات بطولة العالم للتجديف الشاطئي 2026، والمقرر إقامتها بمدينة تشينغداو الصينية خلال الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري معسكرًا تدريبيًا بالصين قبل انطلاق البطولة، في إطار الاستعداد للمنافسات ورفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين واللاعبات.

ضمت قائمة اللاعبون واللاعبات عمر حسام، عمر شريف، زياد سلامة، يوسف سلامة، ياسين شريف، إبراهيم محمود، مريم همام، آيات إبراهيم، مريم عوض الله، سلمى صفوان، حبيبة عطا، علياء عطا، ريماس أسامة، يمنى مصطفى.

وضم الجهاز الفني والإداري الكابتن سيف نجم، رئيس البعثة ومشرف المنتخبات، الكابتن محمد جمعة، مدرب المنتخب، الكابتن محمد عبد الكريم، مدرب المنتخب، الكابتن محمد السيد، مدرب اللياقة البدنية، الكابتن محمد فخري، مدرب الاعداد البدني.

ومن المقرر أن يلحق عدد من أفراد البعثة بالوفد المصري خلال الفترة المقبلة، حيث سيغادرون مصر في وقت لاحق للانضمام إلى المنتخب بالصين.

وأكد اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، أن مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات بطولة العالم للتجديف الشاطئي 2026 بمدينة تشينغداو الصينية تأتي في إطار خطة الاتحاد لتطوير مستوى اللاعبين واللاعبات، وتعزيز حضور التجديف المصري في البطولات والمحافل الدولية.

وأشار القماطي إلى أن الاتحاد يولي اهتماما كبيرا بإعداد المنتخبات الوطنية وتوفير أفضل سبل الدعم الفني والبدني للاعبين، بما يسهم في الظهور بصورة مشرفة وتحقيق نتائج إيجابية خلال المنافسات، مؤكدا أن المعسكر التدريبي الذي يخوضه المنتخب في الصين يمثل فرصة مهمة للتأقلم مع أجواء البطولة ورفع مستوى الجاهزية قبل انطلاق المنافسات.

وأضاف أن قائمة المنتخب تضم مجموعة من العناصر الواعدة التي تمتلك الطموح والرغبة في تمثيل مصر بالشكل اللائق، مشددا على أهمية الالتزام والتركيز وبذل أقصى جهد خلال المنافسات، في ظل قوة المنافسة المتوقعة ومشاركة نخبة من أبرز أبطال التجديف الشاطئي على مستوى العالم.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للتجديف أن الاتحاد يعمل على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية واكتشاف المواهب الواعدة، إلى جانب الاهتمام بإعداد اللاعبين للمنافسة على المستويين القاري والدولي، بما يدعم خطط تطوير اللعبة ويعزز فرص تحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.

واختتم القماطي تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة لاعبي ولاعبات المنتخب على تقديم أداء قوي يعكس حجم الاستعدادات المبذولة، معربًا عن تمنياته للبعثة بالتوفيق في البطولة وتحقيق نتائج تليق باسم مصر ومكانتها الرياضية.

بعثة المنتخب المصري مطار القاهرة بطولة العالم للتجديف بطولة العالم للتجديف الشاطئي

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