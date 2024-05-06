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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أفضل بنك تشتري منه الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي اليوم

تباين سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري على مدار تعاملات الأسبوع، المنتهي يوم الخميس الماضي، في البنوك العاملة في مصر.

يستعرض “صدى البلد ”خلال السطور التالية أسعار صرف الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم الإثنين 6 مايو 2024 في أبرز البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدينار الكويتي في البنوك

سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية.

سعر الشراء:155.74 جنيه

سعر البيع: 156.29 جنيه

سعر الدينار الكويتي اليوم  الإثنين في بنك مصر 

سعر الشراء:155.59 جنيه

سعر البيع: 155.99 جنيه

سعر الدينار الكويتي  اليوم  الإثنين  في البنك الأهلي القطري QNB

سعر الشراء:155.50 جنيه

سعر البيع: 156.06 جنيه

سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين في البنك الأهلي المصري 

سعر الشراء: 154.96 جنيه

سعر البيع: 156.28 جنيه

سعر الدينار الكويتي  اليوم الإثنين في البنك المركزي

سعر الشراء:155.41 جنيه

سعر البيع: 156.13 جنيه

سعر الدينار الكويتي اليوم  الإثنين في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء:152.69 جنيه

سعر البيع: 156.64 جنيه

سعر الدينار الكويتي  اليوم الإثنين في بنك الإسكندرية

سعر الشراء:150.88جنيه
سعر البيع :155.99 جنيه

 

سعر الدينار الكويتي  اليوم الإثنين في بنك الإسكندرية

سعر الشراء:150.29جنيه
سعر البيع :155.49 جنيه

سعر الدينار الكويتي اليوم  الإثنين في بنك كريدي أجريكول 

سعر الشراء:148.29 جنيه

سعر البيع: 159.71 جنيه

 

سعر الدينار الكويتي اليوم  الإثنين في الكويت الوطني

سعر الشراء:146.74 جنيه

سعر البيع: 156.27 جنيه

سعر الدينار الكويتي اليوم  الإثنين في المصرف المتحد

سعر الشراء:145.52 جنيه

سعر البيع: 155.99 جنيه

أفضل بنك لتشتري منه الدينار الكويتي

يقدّم بنك التعمير والإسكان أفضل سعر لتشتري منه الدينار الكويتي اليوم مسجلا 155.49 جنيه للشراء.

وفي مارس الماضي، سمح البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، وفقا لآلية العرض والطلب؛ وذلك للقضاء على السوق الموازية، وتوحيد سعر العملات الأجنبية، فضلا عن كبح موجات التضخم.

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